Україна визнала сервіс Aliexpress спонсором війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло компанію-власника AliExpress холдинг Alibaba Group до переліку міжнародних спонсорів війни.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє ua.news.

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НАЗК зазначає, компанію внесли до списку, тому що вона продовжує працювати в рф, у тому числі надаючи свої платформи для продажу товарів з міді, яку вивезли із захопленого українського заводу металургійного машинобудування в Дебальцевому.

Також у НАЗК нагадали, що в березні 2022 року Alibaba заблокувала профіль українського стрімера, у якого на AliExpress було понад 268 000 підписників, за повідомлення про війну, при цьому проросійські повідомлення на платформі не видаляються.

«Усі ці факти можуть свідчити про те, що компанія підтримує російську агресію не лише фінансово, сплачуючи податки, а й ідеологічно», – заявили в НАЗК.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції внесло італійського виробника цементу Buzzi Unicem до списку міжнародних спонсорів війни через ведення бізнесу у рф.

Також НАЗК внесло найбільшу в світі приватну алкогольну компанію Bacardi Limited до переліку міжнародних спонсорів війни, оскільки вона продовжує вести бізнес в росії та, більше того, активно шукає там нових співробітників.