Дайжест: Новини Дня – 17.08.2023

Сьогодні, 17 серпня 2023 року, команда Amazing Ukraine пропонує вашій увазі компактний огляд найважливіших новинних подій, які відбулися в Україні та світі протягом минулого дня. Заголовки, короткі описи та ключові факти допоможуть вам швидко ознайомитися з основними подіями та тенденціями.

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◾️Україна повністю запустила зону вільної торгівлі з Північною Македонією

Уряд України ухвалив постанову, яка дозволяє запустити оновлену угоду про вільну торгівлю з Північною Македонією, ухвалену в жовтні 2022 року.Читай більше тут ➡

◾️ Британська розвідка оцінила підготовку української енергетики до війни

Попри постійний тиск війни, зусилля України зі створення достатніх запасів палива для майбутнього зимового періоду, ймовірно, будуть успішними.Читай більше тут ➡

◾️ Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації

Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року. Про це свідчить інформація карток законопроєктів №9532 і №9533.Читай більше тут ➡

◾️ У США видадуть «Донецький щоденник» Стяжкіної

Взимку у США вийде друком книжка Олени Стяжкіної «Україна, війна, любов. Донецький щоденник” (Ukraine, War, Love: A Donetsk Diary)».Читай більше тут ➡

◾️ “Виграйте свою власну модель AN-225 Мрія”: розіграш конструктора легендарного літака

Вперше в Україні та світі, кожен має можливість взяти участь у розіграші та виграти знакову модель-конструктор Легендарного AN-225 Мрія – символ неба та гордості України.Читай більше тут ➡

◾️ Литва, Латвія та Естонія приєдналися до декларації G7 про гарантії безпеки для України

Литва, Латвія та Естонія приєдналися до декларації, укладеної країнами G7, щодо гарантій безпеки та підтримки для України.Читай більше тут ➡

◾️ Українські воїни знищили ворожі Ка-52 під Бахмутом та Роботиним

Уранці 17 серпня Збройні Сили України знищили російські вертольоти Ка-52 на Донеччині та Запоріжжі.Читай більше тут ➡

◾️ Німеччина передала Україні дві системи ППО IRIS-T

Німеччина передала Україні частину військової допомоги зі списку, про який було оголошено 13 липня. Зокрема, надійшли дві пускові установки системи IRIS-T SLS.Читай більше тут ➡

◾️ В Одесі офіційно відкрили пляжі та дозволили купання в морі

В Одесі офіційно відкрили зони для купання та оздоровлення. Наразі доступ до моря є на шести пляжах. Читай більше тут ➡

◾️ Україна сама визначатиме умови мирних переговорів – Столтенберг

Умови для будь-яких мирних переговорів щодо війни визначатиме лише Україна, заявив у четвер, 17 серпня, генеральний секретар Північноатлантичного альянсу НАТО Єнс Столтенберг на конференції в норвезькому місті Арендал. Читай більше тут ➡

◾️ Україна визнала сервіс Aliexpress спонсором війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло компанію-власника AliExpress холдинг Alibaba Group до переліку міжнародних спонсорів війни. Читай більше тут ➡