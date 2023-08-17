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Моноблоки від HP – ідеальна заміна ПК для домашнього та офісного користування

18.08.2023

Популярність моноблоків як альтернатива ноутбукам або персональним комп’ютерам пояснюється кількома причинами. Одна з них – це практичність та невеликі розміри. Суть пристрою в тому, що звичний системний блок знаходиться в корпусі монітора і все це є одним цілим. Він оснащений усім необхідним для комфортної роботи, включаючи навіть вбудований мікрофон та камеру.

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Одними з практичних та надійних рішень покликані моделі від американського виробника Hewlett Packard. Ознайомитися з ними можна тут https://comfy.ua/desktop-computer/brand__hp__type_notebook__monoblok/, де є
великий асортимент різних варіантів. Через єдину конструкцію корпусу пристрій можна помістити на стіл або повісити на стіну в залежності від наявності вільного місця.

Відмінні риси моноблоків

Окрім функціональності пристрої відрізняються гарним зовнішнім виглядом, що є ідеальним доповненням для інтер’єрів сучасних офісів чи житла. Для зручності вибору моноблоки поділяються на класи:

  • універсальні;
  • офісні;
  • геймерські;
  • робітничі.

Вони відрізнятимуться обсягом оперативної пам’яті, типом процесора та відеокарти, а також великим набором додаткових функцій. Головна особливість – це надійність та застосування сучасних технологій. Моноблоки також придатні для збільшення продуктивності у майбутньому шляхом заміни окремих компонентів та оптимізації в цілому.

Правила вибору

Деякі основну увагу звертають на вигляд, щоб моноблок став стильним доповненням. Після цього обов’язково беруться до уваги технічні параметри:

  • процесор;
  • кількість ядер;
  • обсяг та частота оперативної пам’яті;
  • об’єм жорсткого диска;
  • тип відеокарти;
  • діагональ та розширення екрана;
  • операційна система та багато іншого.

Потужними моделями є моноблоки, де встановлений процесор Intel Core i5, i7, для середніх завдань та навчання достатньо Core i3. Непоганим доповненням буде оперативна пам’ять об’ємом від 6 до 16 Гб.

Переваги моноблоку

Він мобільний і компактний, немає необхідності тягнути велику кількість дротів, особливо при використанні бездротової миші та клавіатури. Безшумність роботи є величезним плюсом для окремих випадків.

Компанія HP дає на всі моноблоки гарантію щонайменше 1 рік. Згодом пристрій потрібно обслуговувати та за необхідності модифікувати. Зробити це не так складно, але рекомендується скористатися послугами офіційних сервісних центрів.

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