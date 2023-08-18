США схвалили відправку винищувачів F-16 в Україну з Данії та Нідерландів

Сполучені Штати схвалили передання Україні винищувачів F-16 із Данії та Нідерландів одразу, як буде завершено підготовку льотчиків.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Ліга.Новини.

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Вашингтон дав Данії та Нідерландам офіційні запевнення, що США прискорять схвалення всіх необхідних запитів на передання винищувачів Повітряним силам, щоб ті отримали машини відразу після закінчення підготовки льотного складу – із посиланням на держсекретаря США Ентоні Блінкена повідомило агентство Reuters.

Ці дві країни, які будуть навчати українців, нещодавно запросили гарантії в США, щоб, коли прийде час, вони змогли передати Україні свої літаки.

Reuters пише, що держсекретар написав листа своїм колегам у Копенгагені та Амстердамі, запевнивши їх, що запити щодо бортів будуть схвалені.

“Я пишу, щоб висловити повну підтримку Сполучених Штатів як щодо передання Україні винищувачів F-16, так і щодо навчання українських пілотів кваліфікованими інструкторами F-16”, – йдеться у листі Блінкена, пише агентство.

Нідерланди використовують 24 F-16, придатних для оперативного розгортання. Також країна має додаткові 18 F-16, які не використовуються і “можуть отримати інше призначення”.

Данія має 43 F-16, причому 30 із них – в активній експлуатації. Країна планує зняти F-16 з озброєння у період із кінця 2023-го до кінця 2025 року (їх замінять сучасними F-35A).

Глава Держдепартаменту зазначив письмово, що “дуже важливо, щоб Україна могла захистити себе від російської агресії, що триває, і порушення суверенітету”.

Координатор зовнішньої політики США запевнив, що схвалення запитів третіх країн щодо допомоги Україні в авіакоаліції дасть Україні “повною мірою скористатися своїми новими можливостями, як тільки перша група пілотів завершить навчання”.

Скільки бортів Нідерланди та Данія передадуть (і як швидко) після курсу навчання авіаторів, невідомо. Поки що не було чітких запевнень влади цих країн, що вони гарантовано відправлять винищувачі Повітряним силам ЗСУ.

Президент США Джо Байден схвалив програми підготовки союзними країнами українських льотчиків на F-16 ще у травні. З того часу тема навчання затягнулася. Вашингтон поки що не дає згоди на навчання українських льотчиків на американських авіабазах.