Крістіна Присяжнюк презентує трек «Просто скажи» до 10-ої річниці весілля з чоловіком

Одна з найромантичніших співачок української музіндустрії Крістіна Присяжнюк випустила композицію «Просто скажи», присвячену 10-річчю подружнього життя зі своїм чоловіком.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба артиста.

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За словами виконавиці, протягом усієї творчості вона оспівує почуття до свого обранця, який її надихає, виступає надійним супутником та партнером. «Просто скажи» – переклад треку з вранішнього, російськомовного творчого періоду співачки. Свого часу ця композиція стала для пари особливою, тому Крістіна Присяжнюк вирішила дати їй нове життя.

«Трек «Просто скажи» має вайб закоханості та гарних спогадів. Літо, море, коханий поруч та бажання зупинити час…Багато людей можуть зараз про це лише мріяти. Проте є спомини, які зберігає не памʼять, а серце, їх точно не зітреш. «Просто скажи» – це нове життя треку «Скажи», який свого часу був записаний у Харкові. Цю версію ми створили вже у Івано-Франківську, разом з саундпродюсером Романом Калином, лідером гурту GREENJOLLY», – поділилась співачка.

В перші дні вересня Крістіна Присяжнюк зі своїм чоловіком святкує 10-річчя родини, у народі це називають олов’яним весіллям. Кохання пари народилось в Донецьку, там і залишились усі близькі серцю місця. Співачка впевнена, що ще обов’язково відзначить чергову річницю створення родини у рідному, звільненому краю.

«Коли я створювала нову версію «Просто скажи», в голові були наші близькі серцю місця: там, де познайомились, вперше зустріли світанок, поцілувались. Авжеж, кохання живе в нашому серці, проте ті перші, яскраві почуття – залишились в окупації. І зараз я мрію про нашу перемогу, щоб кожний зміг повернутись додому, у теплі душі краї, на нашу українську землю», – відверто розповіла Крістіна Присяжнюк.

Нагадаємо, що Крістіна Присяжнюк – українська співачка та культурний діяч, донька відомого композитора та Заслуженого працівника культури України – Миколи Присяжнюка.