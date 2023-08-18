РФ щомісяця мобілізує близько 20 тисяч осіб, – ГУР

У Росії триває повноцінна мобілізаційна кампанія. Щомісяця у війну в Україні вони залучають близько 20 тисяч осіб.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.

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“Нещодавно мер Москви Собянін назвав цікаву цифру – 45 тисяч москвичів, які начебто перебувають на фронті. Перед цим ця цифра була 35 тисяч. Це означає, що мер зізнався, що за декілька місяців лише 10 тисяч москвичів додатково мобілізували”, – заявив Юсов.

Однак, за його словами, йдеться саме про примусову мобілізацію простих росіян, тоді як дітей посадовців та олігархів вона не торкається. А найчастіше мобілізують тих, хто нещодавно отримав паспорт РФ.

“Це показник критеріїв отримання російського паспорта, що створює потенційну загрозу. З високою ймовірністю людина буде схоплена і виправлена на війну”, – наголосив представник ГУР.