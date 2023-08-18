Укрпошта презентує марку до Дня Незалежності “Україна-мати”

До 32-ї річниці незалежності України Укрпошта анонсувала вихід нової марки під назвою “Україна-мати”.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

Читай також: В українські підземні сховища вже закачали понад 12,3 млрд кубів газу

Авторкою художньої інтерпретації стала Зінаїда Кубар. Мисткиня зобразила монумент “Батьківщина-мати” з українським гербом на щиті та червоним намистом на шиї. Позаду монументу зображена мапа України.

Вихід нової марки прокоментував Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський:

“Встановлення українського тризуба та ймовірне перейменування на “Україна-мати” — крок до переосмислення історії. Укрпошта, як і зазвичай, не залишається осторонь та миттєво реагує на події сьогодення. Поштовий випуск “Україна-мати” візуалізує оновлений образ монументальної скульптури та демонструє, що концептуалізація триває”.

У пресслужбі зазначають, що марка вийде тиражем 600 000 екземплярів. Передзамовлення марки відкривається 18 серпня, натомість відправлення почнуться 24 серпня, коли марка ввійде в обіг.

Я