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Норвегія передасть Україні систему для боротьби з дронами

18.08.2023

Норвегія поставить Україні систему для боротьби з безпілотниками Cortex Typhon C-UAS, виробником якої є компанія Kongsberg Defence & Aerospace.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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Вартість контракту на постачання системи оцінюється у 740 мільйонів норвезьких крон (понад 71 млн доларів). Поставка системи боротьби з безпілотниками фінансується через очолюваний Великою Британією Міжнародний фонд для України (IFU), основним донором якого є Норвегія.

“Це значно посилить український потенціал боротьби з безпілотниками та допоможе захистити українське населення та інфраструктуру”, — наголосив директор Kongsberg DA Ерік Лі.

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