США подовжили термін дії захисту для українських біженців

Статус тимчасового захисту для громадян України в США діятиме до 19 квітня 2025 року. Нині цим статусом в Америці користуються приблизно 26 тисяч українців.
Сполучені Штати Америки продовжили ще на півтора року термін дії статусу тимчасового захисту (Temporary protected status, TPS) для громадян України у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії. Про це повідомив у п’ятницю, 18 серпня, департамент внутрішньої безпеки США (DHS).
Як передає Amazing Ukraine, про це інформує DW.
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Зазначається, що термін дії статусу продовжено з 20 жовтня 2023 року до 19 квітня 2025 року. Це рішення департамент пояснив “тримаючим збройним конфліктом” і надзвичайними та тимчасовими умовами в Україні, які перешкоджають безпечному поверненню людей”. Також DHS розширив програму тимчасового захисту, дозволивши приєднатися до неї українцям, які проживали у США станом на 16 серпня 2023 року.
Таким чином, за даними відомства, це рішення дозволить продовжити дію статусу тимчасового захисту 26 тисячам українців, а ще майже 167 тисяч зможуть претендувати на отримання цього статусу. “Це стосується громадян України (та осіб без громадянства, які проживали в Україні) у США із неімміграційним статусом або без законного імміграційного статусу”, – йдеться у повідомленні відомства.
Крім того, DHS передбачив пільгу для студентів з України, які навчаються в США і перебувають в країні за візою F-1. Відтепер вони зможуть запитувати дозвіл на працевлаштування, працювати більшу кількість годин та зменшити навантаження у навчанні, не втрачаючи візу протягом дії тимчасового захисту, наголосили в американському відомстві.
Статус тимчасового захисту дозволяє громадянам інших країн жити і працювати у США. Таке право отримують громадяни країн, які постраждали від природних катаклізмів або військових конфліктів. Втім, цей статус не надає право постійного проживання, громадянства чи будь-якого постійного імміграційного статусу.
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