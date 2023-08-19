Росія, Туреччина й Катар готують новий тристоронній договір замість «зернової угоди»

Очікується, що за новими домовленостями замість «зернової угоди» Росія буде постачати зерно до бідних країн Африки та інших. У цьому процесі Туреччина виступатиме як організатор, а Катар буде спонсором поставок. Участь в новій угоді України – не передбачена.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Вголос.
Читай також: США подовжили термін дії захисту для українських біженців
Попередньо, ново тристороння угода може бути підписана 19-20 серпня у Будапешті, Угорщина. Саме туди вже вилетів глава Татарстану Рустам Мінніханов, президент Туреччини Реджеп Ердоган невдовзі приєднається.
Зауважимо, найближчим часом має відбутися зустріч Путіна та Ердогана.
На думку політолога Олексій Якубіна, турецький лідер має певні важелі впливу на диктатора. Так, він може змусити Росію повернутися до «зернової угоди».
- “Виграйте свою власну модель AN-225 Мрія”: розіграш конструктора легендарного літака
- Норвегія передасть Україні систему для боротьби з дронами
- Укрпошта презентує марку до Дня Незалежності “Україна-мати”
- Україна повністю запустила зону вільної торгівлі з Північною Македонією
- Німецька Rheinmetall до кінця року поставить в Україну безпілотну систему Luna
- Українська молодь буде в центрі процесу відновлення країни – Шмигаль
- Українська ППО збила загалом 13 «Кинджалів» та понад 20 «Іскандерів»
- Начальник Штабу оборони Великої Британії прибув до Києва та зустрівся з Залужним
- Італія допоможе з відновленням Спасо-Преображенського собору в Одесі
- Греція приєдналась до гарантій безпеки для України
- В України недостатньо зброї, вона потребує більшої допомоги – Дуда
- Український театр для кожного: один квиток за 149₴ до онлайн-театру Dramox