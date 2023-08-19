Росія, Туреччина й Катар готують новий тристоронній договір замість «зернової угоди»

Очікується, що за новими домовленостями замість «зернової угоди» Росія буде постачати зерно до бідних країн Африки та інших. У цьому процесі Туреччина виступатиме як організатор, а Катар буде спонсором поставок. Участь в новій угоді України – не передбачена.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Вголос.

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Попередньо, ново тристороння угода може бути підписана 19-20 серпня у Будапешті, Угорщина. Саме туди вже вилетів глава Татарстану Рустам Мінніханов, президент Туреччини Реджеп Ердоган невдовзі приєднається.

Зауважимо, найближчим часом має відбутися зустріч Путіна та Ердогана.

На думку політолога Олексій Якубіна, турецький лідер має певні важелі впливу на диктатора. Так, він може змусити Росію повернутися до «зернової угоди».