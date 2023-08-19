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Швеція затвердила передачу Україні додатковий пакет військової допомоги на 270 млн євро

19.08.2023

Парламент Швеції затвердив передачу Україні додаткового пакета військової допомоги загальною вартістю 3,25 млрд шведських крон (приблизно 270 млн євро).

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба Риксдагу.

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“Парламент схвалив передачу в дар Україні додаткового оборонного обладнання. Відповідно до дозволу уряд отримає право ухвалити рішення про передачу в дар Україні оборонного майна у вигляді запасних частин і товарів для забезпечення готовності на суму не більше ніж 1,1 млрд шведських крон, а також боєприпасів, обладнання для розмінування і транспортних засобів на суму не більше ніж 2,15 млрд шведських крон”, – зазначено в повідомленні.

Парламент також ухвалив рішення дозволити уряду продати США обмежену кількість ракет для винищувачів Rb 99 (AMRAAM). США запустили програму викупу старих варіантів AMRAAM в обмін на придбання тими ж країнами нових ракет AMRAAM. Мета програми – передати викуплені ракети Україні для швидкого зміцнення української системи ППО.

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