Справжній романтик українського шоубізу BRYANGIN презентує новий трек «Фурія»

Український співак і автор пісень BRYANGIN презентує нову ліричну пісню «Фурія». Вона, як і всі треки виконавця, присвячена коханню.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба артиста.
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«Фурія» — це легка вайбова літня композиція про стосунки між чоловіком та жінкою. Вона присвячена тій, чия «талія з розуму зводить, характер важкий, пацани не вивозять». Однак вона — його фурія і він від неї в захваті.
Один із найбільших ліриків українського шоубізу написав новий трек за один вечір. Після одного з виступів йому раптово прийшли до голови слова майбутнього треку. BRYANGIN відразу попросив ноутбук. Уже за годину народилися перший куплет і приспів «Фурії».
Співак і сонграйтер BRYANGIN — нове ім’я на українській музичній сцені. Артист народився в Камʼянці-Подільському в сімʼї військовослужбовця. Саме батькові він завдячує своєю любов’ю до музики. Адже тато артиста писав власні пісні та майстерно грав на гітарі. Надихнувшись батьком, Олександр (саме таке справжнє ім’я BRYANGIN) і сам став займатися музикою.
Свій перший трек BRYANGIN написав після розлучення з дівчиною. Тоді артист зрозумів, що саме в піснях може ділитися з людьми переживаннями й бути собою.
Сьогодні музикант присвячує треки пристрасним стосункам між чоловіком і жінкою та сімейним цінностям. Кожна його пісня — це потужний мікс сучасних R&B-бітів, мелодійного вокалу та речитативу.
«Моя музична мрія — збирати стадіони і донести свою музику до сотень тисяч людей», — зізнається BRYANGIN.
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