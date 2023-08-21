“Всі сусіди росії під загрозою, якщо Україна не вистоїть” – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час виступу перед членами однопалатного парламенту Данії (Фолькетинг) заявив, що всі сусіди росії під загрозою, якщо Україна не вистоїть у боротьбі проти країни-агресора.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє УНН.

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“Зараз російське зло є болем і смертями в українських містах і селах. Але відкрито говорить, що Україною не обмежиться. Потім, пізніше, після нашої країни вони хочуть понести ці страждання далі, у Європу і далі у світ. І я впевнений, що ви це чуєте з москви – всі сусіди росії під загрозою, якщо Україна не вистоїть”, – заявив Зеленський.

Він підкреслив, що якщо Україна не вистоїть, міжнародне право не вдасться реанімувати, а демократії світу, кожна з них, може стати мішенню чи для ракет, чи то для найманців, чи для дестабілізації.

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“Я впевнений, що ви це відчуваєте. Але Україна таки вистоїть.Я прагну того, щоб ви це побачили, почули, відчули – Україна вистоїть… Це факт, який слідує з того, в що ми віримо. Ми – українці, данці, всі європейці, кожен народ, який стоїть разом з нами проти ударів війни і вистоїть”, – наголосив очільник держави.