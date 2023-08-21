Зеленський потужно звернувся до парламенту Данії – ВІДЕО

21 серпня президент України Володимир Зеленський виступив перед Фолькетингом – парламентом.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє ONLINE.UA.

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Зеленський звернувся подякував народу Данії за допомогу у протистоянні Росії. “Зараз російське зло б’є болем і смертями по українських містах і селах. Але відкрито говорить, що Україною не обмежиться. Потім, після нашої країни вони хочуть понести ці страждання далі у Європу, і далі у світ. І я впевнений, що ви це чуєте з Москви. Всі сусіди Росії під загрозою, якщо Україна не вистоїть”.

“Але Україна вистоїть. Я хочу, щоб ви це почули. І це не просто слова. Це пакт, який слідує з того, що ми віримо. Ми, українці, данці, кожен народ, який стоїть з нами проти ударів війни. Коли Путін віддав наказ про це вторгнення він вірив лише у довжину колон своєї бронетехніки, у силу вибухів російських ракет. Він вірив, що жорстокість нібито здатна переписати історію цілого континенту. Стерти цю історію, штовхнути її на століття назад, щоб розчавити все, що робить наші країни мирними. Зеленський зазначив, що Путін вірив лише у насильство і саме тому він слабший. Проте Україна та союзники вірять у зовсім інше” – зазначив Володимир Зеленський.

Візит Зеленського у Данію

20 серпня Зеленський з першою леді та командою прибув до Данії після візиту до Швеції та Нідерландів. Там він зустрівся з премʼєр-міністеркою Метте Фредеріксен, із королівською родиною, із лідерами партій, членами Фолькетингу та представниками данського бізнесу. Зеленський та Фредеріксен відвідали аеропорт Скрідструп, де базуються винищувачі F-16.

Там Фредеріксен повідомила, що її країна передасть Україні 19 винищувачів. . Перші шість прибудуть близько до Нового року.