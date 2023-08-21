Україна отримала пускові установки для ракет Brimstone

Великобританія у рамках пакету військової допомоги передала Україні пускові установки Wolfram для ракет Brimstone.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомила аналітична група Oryx.

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Офіційно не повідомлялося, що Лондон передав Києву пускові установки Wolfram для ракет Brimstone. Стверджується, що на озброєння ЗСУ надійшло кілька десятків пускових установок Wolfram для ракет Brimstone. Їх встановили на автомобілі Supacat HMT 600.

У 2022 році на міжнародній виставці Army Expo у Великій Британії публіці вперше показали легкий винищувач танків HMT Overwatch. Ця бойова машина оснащується ракетами Brimstone (загалом у пусковій установці 8 ракет). Вона призначена для знищення бронетехніки противника, зокрема танків. Тобто, українські солдати отримають сучасний винищувач танків.

Brimstone – це надзвукова протитанкова керована ракета розробки компанії MBDA UK, яка успішно застосовувалась у бойових діях, у тому числі в Лівії та Афганістані. Армія Великобританія прийняла на озброєння ракети Brimstone 1 у 2005 році, а Brimstone 2 – у 2016 році. Вартість Brimstone 2 сягає близько 207 000 доларів. Нові версії Brimstone опціонально оснащуються напівактивною лазерною системою наведення (Brimstone 2 Dual Mode). Така ракета з великою точністю вражає наземні, повітряні (вертольоти) і надводні (невеликі кораблі) цілі, що рухаються.

Довжина ракети Brimstone 2 Dual Mode складає 1,8 м, вага – 52,7 кг, діаметр – 18 см, швидкість – 1620 км/год. Вага бойової частини – 6,3 кг.

Максимальна дальність ураження цілі ракетою Brimstone 1 сягає 10-12 км. Версія Brimstone 2 може вражати наземні цілі на відстані понад 20 км.

На озброєнні ЗСУ ракети Brimstone з’явилися ще у 2022 році. Спочатку нашій країні передали старіші версії. Потім стало відомо, що Україна отримає сучаснішу версію – Brimstone 2.

Зважаючи на все, раніше пускові установки для ракет Brimstone у ЗСУ встановлювали на цивільні автомобілі. Тепер для них з’явилися спеціальні пускові установки.

Цікаво, що в армії Великобританії ракетами Brimstone спочатку оснащувалися лише військові літаки (наприклад, Tornado та Eurofighter). Їх також отримає новий БПЛА Protector. Далі цими ракетами стали оснащуватися й наземні транспортні засоби.