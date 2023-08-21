F-16 та F-15 вже сідали на аеродроми в Україні. Глобальної проблеми зі «злітками» немає – Повітряні Сили

Західні винищувачі F-16, на яких українські пілоти вже розпочали навчання, сідали на аеродром Миргород у Полтавській області. Це було під час забезпечення чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє НВ.

Читай також: Зеленський потужно звернувся до парламенту Данії – ВІДЕО

«Сідали [F-16] на наші „злітки“ і почувалися там добре. Пілоти наші мали можливість навіть покерувати, брали ручку правління на себе уже в небі у двомісному навчально-бойовому літаку. За таким принципом літали й на F-15 у Старокостянтинові Хмельницької області у 2018 році», — розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

За словами речника ПС, глобальної проблеми зі злітно-посадковими смугами немає, оскільки в Україні у більшості військових аеродромів вони штучні — зроблені з бетонних плит, між якими є «шви, які потрібно загладжувати».

«Якщо належно підготувати ті смуги, то загалом жодних проблем там немає. Є ще проблеми для F-16 з низько розташованим повітрозабірником, що може засмоктувати сторонні предмети. Це теж небезпечно і за цим треба доглядати[…] Тоді літаки сідали у мирний час — не було обстрілів і ракетних ударів. У нинішніх умовах потрібна інша логістика та інфраструктура, яка захищатиме літаки в умовах бойових дій», — сказав Ігнат.

Він наголосив, що Україна «навчилася берегти» свої літаки, які щодня виконують завдання, й на таких умовах працюватимуть і американські винищувачі.