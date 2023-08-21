Привітання з Днем Незалежності України 2023: картинки та вірші

День незалежності України – державне свято України, яке відзначається щорічно 24 серпня на честь прийняття Верховною радою УРСР «Акта проголошення незалежності України».

Команда Amazing Ukraine підготувала для вас оригінальні вірші та привітання до свята – День незалежності України.

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ПРИВІТАННЯ ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ 2023

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З Днем Незалежності України! Бажаю завжди вірити у свої сили, поважати один одного, любити свою країну, шанувати нашу історію, пам’ятати всіх, хто героїчно віддав своє життя за Україну та її майбутнє.

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З днем незалежності 2023

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З Днем Незалежності ми вас вітаємо!

Україну любити щиро бажаємо!

З Богом долати усі негаразди,

Свою волю нікому не дати украсти.

Українську історію бережно знати,

Українську гідність не дати топтати,

Прадідів-козаків тихо шанувати,

Мову, сім’ю, церкву свою захищати.

В Новий День народження нашої Неньки

Бажаємо щастя й достатку рідненькій!

Щоб усі її діти із цілого світу

Повернулись додому жити довіку.

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Не має значення, де ми народилися: у Києві чи Севастополі, Львові чи Донецьку, Полтаві чи Одесі, не має значення скільки нам років і якою мовою ми говоримо. Лише одне має вирішальне значення: наша спільна Батьківщина і наше спільне майбутнє. І тільки разом ми можемо його змінити на краще. Зі святом вас! Слава Україні!

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Україно моя співуча,

Ніжна нене, колиска добра!

Я люблю твої древні кручі,

Буйну зелень на схилах Дніпра.

Ти одвічна — у пісні, у слові,

В думах сивого кобзаря,

Україно моя казкова,

Наше серце для тебе співає.

Живи, Україно!

Живи для краси,

Для сили, для правди, для волі!

Співай, Україно, як рідні ліси,

Як вітер в широкому полі.

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Привітання з Днем Незалежності України 2023

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Безумовно, ці роки незалежності стали випробовуванням для всіх нас – випробовуванням на зрілість, на терпіння, на толерантність, нарешті – на здоровий глузд. І не може бути сумніву в тому, що працелюбний народ України в змозі поліпшити життя у своїй власній державі. Тій державі, що вистраждана поколіннями українців, за яку віддано скільки життів і крові, крові наших предків. Впевнений у безхмарному завтрашньому дні України. Цей день обов’язково настане і тим швидше, чим більш свідомо ми працюватимемо сьогодні на благо Батьківщини і проникнемося почуттям патріотизму до свого міста та своєї України. Повірте, без цього дуже важко досягти поставленої мети. Вірю – ми її досягнемо!

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картинка з Днем Незалежності України 2023

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Зі святом! З днем Незалежності України! Від усього серця бажаємо Вам, щоб Ваше життя завжди було яскравим і багатим, як кольори нашого Державного стягу: синім і мирним, як небо, та жовто-золотистим, як пшеничні поля України! Бадьорості духу, добробуту і щастя кожній родині. А державні атрибути нехай надалі вселяють в серце кожного українця гордість та спонукають на нові подвиги заради своєї Батьківщини.

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З національним святом українського народу –

Днем незалежності – ми щиро вас вітаємо!

Добробуту, щастя, радості, натхнення,

Добра, здоров’я й злагоди бажаємо.

Нехай це свято вам наснаги додає,

В майбутнє краще доля стежку прокладе.

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Прийміть щирі вітання від з Днем Незалежності України – найбільшим національним святом. Бажаємо вам щастя, добра і злагоди, порозуміння і згуртованості, через які пролягає шлях до нового життя, до кращого прийдешнього.

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Привітання з Днем Незалежності України 2023

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Сердечно вітаю Вас з визначною датою в історії нашої молодої держави – Днем Незалежності. Бажаю вам здійснення всіх мрій та кращого життя у вільній та демократичній країні, якою обов’язково колись стане Україна.

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Картинки з Днем Незалежності України

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З днем народження, країно!

Зі святом нас усіх!

Ми – нація єдина,

А наша зброя – гумор й сміх!

Ми – веселі, щирі, добрі,

Не страшні нам дощ і сніг,

Ми – сміливі і хоробрі,

Тож зі святом нас усіх!

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З днем незалежності вас я вітаю,

Вам радість відчувати завжди побажаю.

А справи направляти на благо всій країні,

У душі, щоб були їй завжди вірні.

Бажаю всім у країні вільній жити,

Свободою цією всім серцем дорожити.

Любити Україну, їй сили віддавати,

Щоб змогла вона вже скоро процвітати

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з днем незалежності 2023

картинка з Днем Незалежності України 2023

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З Днем Незалежності, друже,

Нехай майорить гордо прапор над нами.

І нехай країни серця небайдужі,

Єднають теплими та щирими словами.

Бажаю жити в країні вільній,

Де хочеться дихати на повні груди

Бажаю стати Україні сильною,

Де будуть жити усміхнені люди!

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Любіть Україну у сні й наяву,

вишневу свою Україну,

красу її, вічно живу і нову,

і мову її солов’їну

З Днем Незалежності!

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з днем незалежності 2023

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Нехай свято Незалежності духмяним серпневим запахом українського хліба принесе у ваш дім щастя і добро, порозуміння та згуртованість, мир та любов! Міцного здоров’я, бадьорості духу, успіхів у всіх починаннях!

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Хай живе Україна незалежна та сильна,

Золотисте колосся нехай шелестить,

Для вас привітання із Днем Незалежності,

Із вільним козацьким вітром летить!

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Вірші з Днем Незалежності України

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Моя пісенна країна

Зоветься в світі Україна.

Пісні її до серця линуть

Стрімким джерелом, небом синім,

і у веселім дружнім крузі

Пісні співають добрі друзі.

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картинка з Днем Незалежності України 2023

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З нагоди річниці Незалежності бажаю сили, правди, миру й злагоди! Нехай кожен прийдешній день буде наповнений радісними митями! Натхнення всім українцям, щастя і гармонії! Тепла та нових досягнень! Любіть Україну всім серцем! Любіть її простори, її мову, її вітер, її трави… З Днем незалежності!

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Щиро вітаю Вас із визначним святом — Днем незалежності України! Бажаю успіхів і плідної праці на благо українського народу.Нехай це свято додасть Вам наснаги і творчих здобутків в ім’я процвітання нашої незалежної Батьківщини. Від усієї душі зичу Вам і вашій родині міцного здоров’я, щастя і благополуччя!

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картинка з Днем Незалежності України