Привітання з Днем Незалежності України 2023: картинки та вірші

День незалежності України – державне свято України, яке відзначається щорічно 24 серпня на честь прийняття Верховною радою УРСР «Акта проголошення незалежності України».
Команда Amazing Ukraine підготувала для вас оригінальні вірші та привітання до свята – День незалежності України.
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ПРИВІТАННЯ ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ 2023
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З Днем Незалежності України! Бажаю завжди вірити у свої сили, поважати один одного, любити свою країну, шанувати нашу історію, пам’ятати всіх, хто героїчно віддав своє життя за Україну та її майбутнє.
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З днем незалежності 2023
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З Днем Незалежності ми вас вітаємо!
Україну любити щиро бажаємо!
З Богом долати усі негаразди,
Свою волю нікому не дати украсти.
Українську історію бережно знати,
Українську гідність не дати топтати,
Прадідів-козаків тихо шанувати,
Мову, сім’ю, церкву свою захищати.
В Новий День народження нашої Неньки
Бажаємо щастя й достатку рідненькій!
Щоб усі її діти із цілого світу
Повернулись додому жити довіку.
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Не має значення, де ми народилися: у Києві чи Севастополі, Львові чи Донецьку, Полтаві чи Одесі, не має значення скільки нам років і якою мовою ми говоримо. Лише одне має вирішальне значення: наша спільна Батьківщина і наше спільне майбутнє. І тільки разом ми можемо його змінити на краще. Зі святом вас! Слава Україні!
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Україно моя співуча,
Ніжна нене, колиска добра!
Я люблю твої древні кручі,
Буйну зелень на схилах Дніпра.
Ти одвічна — у пісні, у слові,
В думах сивого кобзаря,
Україно моя казкова,
Наше серце для тебе співає.
Живи, Україно!
Живи для краси,
Для сили, для правди, для волі!
Співай, Україно, як рідні ліси,
Як вітер в широкому полі.
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Привітання з Днем Незалежності України 2023
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Безумовно, ці роки незалежності стали випробовуванням для всіх нас – випробовуванням на зрілість, на терпіння, на толерантність, нарешті – на здоровий глузд. І не може бути сумніву в тому, що працелюбний народ України в змозі поліпшити життя у своїй власній державі. Тій державі, що вистраждана поколіннями українців, за яку віддано скільки життів і крові, крові наших предків. Впевнений у безхмарному завтрашньому дні України. Цей день обов’язково настане і тим швидше, чим більш свідомо ми працюватимемо сьогодні на благо Батьківщини і проникнемося почуттям патріотизму до свого міста та своєї України. Повірте, без цього дуже важко досягти поставленої мети. Вірю – ми її досягнемо!
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картинка з Днем Незалежності України 2023
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Зі святом! З днем Незалежності України! Від усього серця бажаємо Вам, щоб Ваше життя завжди було яскравим і багатим, як кольори нашого Державного стягу: синім і мирним, як небо, та жовто-золотистим, як пшеничні поля України! Бадьорості духу, добробуту і щастя кожній родині. А державні атрибути нехай надалі вселяють в серце кожного українця гордість та спонукають на нові подвиги заради своєї Батьківщини.
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З національним святом українського народу –
Днем незалежності – ми щиро вас вітаємо!
Добробуту, щастя, радості, натхнення,
Добра, здоров’я й злагоди бажаємо.
Нехай це свято вам наснаги додає,
В майбутнє краще доля стежку прокладе.
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Прийміть щирі вітання від з Днем Незалежності України – найбільшим національним святом. Бажаємо вам щастя, добра і злагоди, порозуміння і згуртованості, через які пролягає шлях до нового життя, до кращого прийдешнього.
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Привітання з Днем Незалежності України 2023
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Сердечно вітаю Вас з визначною датою в історії нашої молодої держави – Днем Незалежності. Бажаю вам здійснення всіх мрій та кращого життя у вільній та демократичній країні, якою обов’язково колись стане Україна.
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Картинки з Днем Незалежності України
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З днем народження, країно!
Зі святом нас усіх!
Ми – нація єдина,
А наша зброя – гумор й сміх!
Ми – веселі, щирі, добрі,
Не страшні нам дощ і сніг,
Ми – сміливі і хоробрі,
Тож зі святом нас усіх!
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З днем незалежності вас я вітаю,
Вам радість відчувати завжди побажаю.
А справи направляти на благо всій країні,
У душі, щоб були їй завжди вірні.
Бажаю всім у країні вільній жити,
Свободою цією всім серцем дорожити.
Любити Україну, їй сили віддавати,
Щоб змогла вона вже скоро процвітати
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з днем незалежності 2023
картинка з Днем Незалежності України 2023
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З Днем Незалежності, друже,
Нехай майорить гордо прапор над нами.
І нехай країни серця небайдужі,
Єднають теплими та щирими словами.
Бажаю жити в країні вільній,
Де хочеться дихати на повні груди
Бажаю стати Україні сильною,
Де будуть жити усміхнені люди!
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Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов’їну
З Днем Незалежності!
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з днем незалежності 2023
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Нехай свято Незалежності духмяним серпневим запахом українського хліба принесе у ваш дім щастя і добро, порозуміння та згуртованість, мир та любов! Міцного здоров’я, бадьорості духу, успіхів у всіх починаннях!
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Хай живе Україна незалежна та сильна,
Золотисте колосся нехай шелестить,
Для вас привітання із Днем Незалежності,
Із вільним козацьким вітром летить!
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Вірші з Днем Незалежності України
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Моя пісенна країна
Зоветься в світі Україна.
Пісні її до серця линуть
Стрімким джерелом, небом синім,
і у веселім дружнім крузі
Пісні співають добрі друзі.
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картинка з Днем Незалежності України 2023
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З нагоди річниці Незалежності бажаю сили, правди, миру й злагоди! Нехай кожен прийдешній день буде наповнений радісними митями! Натхнення всім українцям, щастя і гармонії! Тепла та нових досягнень! Любіть Україну всім серцем! Любіть її простори, її мову, її вітер, її трави… З Днем незалежності!
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Щиро вітаю Вас із визначним святом — Днем незалежності України! Бажаю успіхів і плідної праці на благо українського народу.Нехай це свято додасть Вам наснаги і творчих здобутків в ім’я процвітання нашої незалежної Батьківщини. Від усієї душі зичу Вам і вашій родині міцного здоров’я, щастя і благополуччя!
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картинка з Днем Незалежності України