Понад 1000 дельфінів загинули у Чорному морі внаслідок атак РФ

Майже тисячі дельфінів загинули у Чорному морі від початку повномасштабного вторгнення. Скільки ще трупів тварин знаходиться у морі – невідомо.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє ONLINE.UA.

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Дані про кількість загиблих дельфінів надали не лише з узбережжя України, а також Болгарії та Туреччини.

“Російські кораблі, які загрожують південному узбережжю України в Чорному морі, постійно використовують акустичні сигнали гідролокатора. Це, за словами вчених, може заважати орієнтуванню дельфінів”, – розповів в інтерв’ю для The New York Times міністр Руслан Стрілець.

Також смертоносні перешкоди для морських тварин створюють морські міни, ракетні пуски, вибухи. Зокрема, міни засмічують прибережні води Чорного моря.

“Ракетні пуски у Чорному морі створюють потужний шум – смертельний для дельфінів. Вибухи та витік пального, уламки ракет забруднили Чорноморський біосферний заповідник – один із найстаріших заповідників України”, – сказав міністр Руслан Стрілець.

Спостереження вимирання популяції дельфінів почалися ще у квітні

Перші повідомлення про загибель дельфінів у Чорному морі почали з’являтись після початку повномасштабної війни РФ проти України. У квітні 2023-го року в Чорному морі виявили більше сотні загиблих дельфінів. Їх виявили у бухтах берегів окупованого Криму та неподалік російських міст на узбережжі Чорного моря. Тварини були контужені та мали симптоми ураження військовими сонарами. За даними російських ЗМІ, зафіксували 77 мертвих дельфінів.