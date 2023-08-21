В Києві відбудеться “парад” знищеної російської техніки

На центральній вулиці столиці сьогодні, 21 серпня, почали встановлювати спалені танки, бронемашини, залишки ракет. Хрещатик перекритий від рогу Богдана Хмельницького до Майдану Незалежності.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.
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На головну вулицю столиці уже привезли близько 20 одиниць знищеної техніки окупантів, серед яких танки, самохідні гаубиці, БМП, МТЛБ, БТРи, БМД, рештки збитих ракет.
Фото: Олександр Магула/СуспільнеФото: Олександр Магула/Суспільне
Кияни та гості столиці приходять на Хрещатик подивитися на російську військову техніку, яку знищили військові Збройних сил України під час боїв.
Нагадаємо, у Києві з 20 серпня 23:00 до 28 серпня 23:00 для транспорту перекрили частину Хрещатика на ділянці від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького.
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