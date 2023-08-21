Ольга Харлан виставила на аукціон унікальну ляльку “Барбі”

Ексклюзивну ляльку “Барбі” на честь фехтувальниці Ольги Харлан розіграють на благодійному аукціоні на платформі eBay. Іграшку створила компанія Mattel у 2020 році.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.
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Ольга Харлан стала першою українкою в серії Барбі Role Models, яку компанія оновлює щороку до Міжнародного дня жінок. Серед них є ляльки, присвячені легкоатлетці Діні Ашер-Сміт, акторці Ярі Шахіді, художниці Фріді Кало та льотчиці Амелії Ергарт.
Аукціон запустили на платформі eBay разом із виданням про український спорт “Трибуна”. Кошти з продажу передадуть на реабілітацію українських військових.
Іграшку початково оцінили в 10 тисяч доларів, аукціон триватиме до вечора 30 серпня.
Ольга Харлан – олімпійська і багаторазова чемпіонка світу з фехтування. Серед її нагород: 8 золотих медалей на чемпіонаті Європи, перемога на Європейських іграх, а також 6 золотих медалей на чемпіонаті світу з фехтування.
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