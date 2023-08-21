Привітання з Днем державного прапора України 2023: картинки та вірші

В Україні День державного прапора відзначають щорічно 23 серпня.

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***

Нехай прапор рідний над нами в’ється,

У країні – гідно всім живеться!

Йдемо до успіхів вірним шляхом,

Пишаємося нашим стягом!

Свято відзначаємо,

Прапор бережемо!

Дружно всіх вітаємо,

Гімн країни співаємо!

***

Нехай буде щасливим той край,

В якому народився та ріс.

Ми поважаємо наш український стяг

Нехай буде процвітання й величний зріст!

День державного прапора настав,

І весь великий наш народ об’єднав!

Пишається прапором наша вся країна,

Рідна Україна – у світі ти одна!

***

У нашому прапорі – вся душа народу,

Його тепло в найкрасивіших тонах,

Тут дихає наша українська природа,

Тут чари, що не розкрити в словах.

Любіть Україну у сні й наяву,

Вишневу свою Україну,

Красу її, вічно живу і нову,

І мову її солов’їну.

З Днем Прапора України!

***

День державного прапора України 2022

День державного прапора України 2022

Привітання з Днем державного прапора України 2023