Повінь – зміна системи

Menu
Close

Привітання з Днем державного прапора України 2023: картинки та вірші

21.08.2023

В Україні День державного прапора відзначають щорічно 23 серпня.

Читай також: Привітання з Днем Незалежності України 2023: картинки та вірші

Привітання з Днем державного прапора України 2023Привітання з Днем державного прапора України 2023Привітання з Днем державного прапора України 2023Привітання з Днем державного прапора України 2023Привітання з Днем державного прапора України 2023Привітання з Днем державного прапора України 2023Привітання з Днем державного прапора України 2023Привітання з Днем державного прапора України 2023Привітання з Днем державного прапора України 2023Привітання з Днем державного прапора України 2023Привітання з Днем державного прапора України 2023Привітання з Днем державного прапора України 2023Привітання з Днем державного прапора України 2023Привітання з Днем державного прапора України 2023Привітання з Днем державного прапора України 2023

***

Нехай прапор рідний над нами в’ється,
У країні – гідно всім живеться!
Йдемо до успіхів вірним шляхом,
Пишаємося нашим стягом!

Свято відзначаємо,
Прапор бережемо!
Дружно всіх вітаємо,
Гімн країни співаємо!

***

Нехай буде щасливим той край,
В якому народився та ріс.
Ми поважаємо наш український стяг
Нехай буде процвітання й величний зріст!

День державного прапора настав,
І весь великий наш народ об’єднав!
Пишається прапором наша вся країна,
Рідна Україна – у світі ти одна!

***

У нашому прапорі – вся душа народу,
Його тепло в найкрасивіших тонах,
Тут дихає наша українська природа,
Тут чари, що не розкрити в словах.

Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її, вічно живу і нову,
І мову її солов’їну.

З Днем Прапора України!

***

День державного прапора України 2022

День державного прапора України 2022

Привітання з Днем державного прапора України 2023

  • “Виграйте свою власну модель AN-225 Мрія”: розіграш конструктора легендарного літака
  • Привітання з Днем Незалежності України 2023: картинки та вірші
  • В Укрaїні хочуть створити військову поліцію
  • Норвегія передасть Україні систему для боротьби з дронами
  • Швеція затвердила передачу Україні додатковий пакет військової допомоги на 270 млн євро
  • Росія, Туреччина й Катар готують новий тристоронній договір замість «зернової угоди»
  • Укрпошта презентує марку до Дня Незалежності “Україна-мати”
  • Україна повністю запустила зону вільної торгівлі з Північною Македонією
  • Німецька Rheinmetall до кінця року поставить в Україну безпілотну систему Luna
  • Українська молодь буде в центрі процесу відновлення країни – Шмигаль
  • Українська ППО збила загалом 13 «Кинджалів» та понад 20 «Іскандерів»
  • Начальник Штабу оборони Великої Британії прибув до Києва та зустрівся з Залужним
 