Привітання з Днем державного прапора України 2023: картинки та вірші

В Україні День державного прапора відзначають щорічно 23 серпня.
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Привітання з Днем державного прапора України 2023Привітання з Днем державного прапора України 2023Привітання з Днем державного прапора України 2023Привітання з Днем державного прапора України 2023Привітання з Днем державного прапора України 2023Привітання з Днем державного прапора України 2023Привітання з Днем державного прапора України 2023Привітання з Днем державного прапора України 2023Привітання з Днем державного прапора України 2023Привітання з Днем державного прапора України 2023Привітання з Днем державного прапора України 2023Привітання з Днем державного прапора України 2023Привітання з Днем державного прапора України 2023Привітання з Днем державного прапора України 2023Привітання з Днем державного прапора України 2023
***
Нехай прапор рідний над нами в’ється,
У країні – гідно всім живеться!
Йдемо до успіхів вірним шляхом,
Пишаємося нашим стягом!
Свято відзначаємо,
Прапор бережемо!
Дружно всіх вітаємо,
Гімн країни співаємо!
***
Нехай буде щасливим той край,
В якому народився та ріс.
Ми поважаємо наш український стяг
Нехай буде процвітання й величний зріст!
День державного прапора настав,
І весь великий наш народ об’єднав!
Пишається прапором наша вся країна,
Рідна Україна – у світі ти одна!
***
У нашому прапорі – вся душа народу,
Його тепло в найкрасивіших тонах,
Тут дихає наша українська природа,
Тут чари, що не розкрити в словах.
Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її, вічно живу і нову,
І мову її солов’їну.
З Днем Прапора України!
***
День державного прапора України 2022
День державного прапора України 2022
Привітання з Днем державного прапора України 2023
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