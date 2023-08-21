Rheinmetall хоче використати радянські танкові заводи в Україні для виробництва Leopard

Rheinmetall має намір використати радянські танкові заводи в Україні для виробництва німецьких танків Leopard.
Як передає Amazing Ukraine, про це пише Bild.
Читай також: F-16 та F-15 вже сідали на аеродроми в Україні. Глобальної проблеми зі «злітками» немає – Повітряні Сили
Очільник концерну Армін Паппергер розповів, що виробництво хочуть розпочати якнайшвидше.
“Це може піти швидко, там досить багато оснащених танкових заводів радянських часів”, – сказав він. Зазначимо, Rheinmetall має намір орендувати заводи часів СРСР і організувати там одну-дві виробничі лінії для створення танків за стандартами НАТО. Зокрема, до кінця серпня в Україні розпочнеться техобслуговування танків Leopard, пошкоджених під час бойових дій.
“Ми почнемо техобслуговування вже цього місяця”, – сказав він. На сьогодні 12 українських спеціалістів уже проходять навчання у Німеччині. Незабаром до них приєднаються ще 12 українців.
- “Виграйте свою власну модель AN-225 Мрія”: розіграш конструктора легендарного літака
- Привітання з Днем Незалежності України 2023: картинки та вірші
- В Укрaїні хочуть створити військову поліцію
- Норвегія передасть Україні систему для боротьби з дронами
- Швеція затвердила передачу Україні додатковий пакет військової допомоги на 270 млн євро
- Росія, Туреччина й Катар готують новий тристоронній договір замість «зернової угоди»
- В Києві відбудеться “парад” знищеної російської техніки
- 26 серпня відкриється виставка «Деокупований Схід: метаморфоза і надія» від художників-переселенців
- Укрпошта презентує марку до Дня Незалежності “Україна-мати”
- Україна повністю запустила зону вільної торгівлі з Північною Македонією
- Німецька Rheinmetall до кінця року поставить в Україну безпілотну систему Luna
- Українська молодь буде в центрі процесу відновлення країни – Шмигаль
- Українська ППО збила загалом 13 «Кинджалів» та понад 20 «Іскандерів»
- Начальник Штабу оборони Великої Британії прибув до Києва та зустрівся з Залужним