Rheinmetall хоче використати радянські танкові заводи в Україні для виробництва Leopard

Rheinmetall має намір використати радянські танкові заводи в Україні для виробництва німецьких танків Leopard.

Як передає Amazing Ukraine, про це пише Bild.

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Очільник концерну Армін Паппергер розповів, що виробництво хочуть розпочати якнайшвидше.

“Це може піти швидко, там досить багато оснащених танкових заводів радянських часів”, – сказав він. Зазначимо, Rheinmetall має намір орендувати заводи часів СРСР і організувати там одну-дві виробничі лінії для створення танків за стандартами НАТО. Зокрема, до кінця серпня в Україні розпочнеться техобслуговування танків Leopard, пошкоджених під час бойових дій.

“Ми почнемо техобслуговування вже цього місяця”, – сказав він. На сьогодні 12 українських спеціалістів уже проходять навчання у Німеччині. Незабаром до них приєднаються ще 12 українців.