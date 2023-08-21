В Україні вироблятимуть шведські бойові машини CV90

21 серпня український лідер Володимир Зеленський заявив, що шведські бойові машини піхоти Combat Vehicle 90 будуть виробляти у нас в країні.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.

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“Завершуємо цей візит у держави Північної Європи. Швеція, Нідерланди, Данія. Без перебільшення, історичний візит для України. Дуже потрібні домовленості зі Швецією, зокрема оборонні. Будемо виробляти в Україні CV90 – потужні бойові машини”, – наголосив президент України.

За словами Зеленського, українські військові дуже задоволені цими машинами.

Представники двох країни підписали декларацію про намір щодо спільного виробництва й обслуговування шведських БМП Combat Vehicle 90.

Під час перельоту зі Скандинавії до Греції український лідер подякував Швеції, Нідерландам і Данії.