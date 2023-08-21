Дайжест: Новини Дня – 21.08.2023

Сьогодні, 21 серпня 2023 року, команда Amazing Ukraine пропонує вашій увазі компактний огляд найважливіших новинних подій, які відбулися в Україні та світі протягом минулого дня. Заголовки, короткі описи та ключові факти допоможуть вам швидко ознайомитися з основними подіями та тенденціями.

Читай також: У День Незалежності українці по всьому світу утворять живі «ланцюги єдності»

◾️“Всі сусіди росії під загрозою, якщо Україна не вистоїть” – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час виступу перед членами однопалатного парламенту Данії (Фолькетинг) заявив, що всі сусіди росії під загрозою, якщо Україна не вистоїть у боротьбі проти країни-агресора.Читай більше тут ➡

◾️ Косово приєдналося до декларації G7 щодо підтримки України

Республіка Косово приєдналася до декларації “Групи семи” про підтримку України, ухваленої на полях саміту НАТО у Вільнюсі, яку умовно називають декларацією про “гарантії безпеки”.Читай більше тут ➡

◾️ Зеленський потужно звернувся до парламенту Данії – ВІДЕО

21 серпня президент України Володимир Зеленський виступив перед Фолькетингом – парламентом.Читай більше тут ➡

◾️ Україна отримала пускові установки для ракет Brimstone

Великобританія у рамках пакету військової допомоги передала Україні пускові установки Wolfram для ракет Brimstone.Читай більше тут ➡

◾️ 26 серпня відкриється виставка «Деокупований Схід: метаморфоза і надія» від художників-переселенців

Художники із Донецьку Сергій Вільгановський, Сергій Ткаченко та Олена Плахотникова презентують свою виставку під назвою «Деокупований Схід: метаморфоза і надія» 26 серпня о 19:00 в арт-хабі ТЦ Gorodok Gallery (просп С.Бандери, 23, 2 поверх).Читай більше тут ➡

◾️ F-16 та F-15 вже сідали на аеродроми в Україні. Глобальної проблеми зі «злітками» немає – Повітряні Сили

Західні винищувачі F-16, на яких українські пілоти вже розпочали навчання, сідали на аеродром Миргород у Полтавській області. Це було під час забезпечення чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.Читай більше тут ➡

◾️ Понад 1000 дельфінів загинули у Чорному морі внаслідок атак РФ

Майже тисячі дельфінів загинули у Чорному морі від початку повномасштабного вторгнення. Скільки ще трупів тварин знаходиться у морі – невідомо.Читай більше тут ➡

◾️ В Укрaїні хочуть створити військову поліцію

В Укрaїні хочуть створити військову поліцію, якa, зокремa, зaйметься припиненням військових злочинів тa підтримaнням дисципліни серед військових.Читай більше тут ➡

◾️ В Києві відбудеться “парад” знищеної російської техніки

На центральній вулиці столиці сьогодні, 21 серпня, почали встановлювати спалені танки, бронемашини, залишки ракет. Хрещатик перекритий від рогу Богдана Хмельницького до Майдану Незалежності.Читай більше тут ➡

◾️ Ольга Харлан виставила на аукціон унікальну ляльку “Барбі”

Ексклюзивну ляльку “Барбі” на честь фехтувальниці Ольги Харлан розіграють на благодійному аукціоні на платформі eBay. Іграшку створила компанія Mattel у 2020 році.Читай більше тут ➡

◾️ Rheinmetall хоче використати радянські танкові заводи в Україні для виробництва Leopard

Rheinmetall має намір використати радянські танкові заводи в Україні для виробництва німецьких танків Leopard.Читай більше тут ➡