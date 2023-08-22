“Книга на фронт”: в Україні запрацювала нова культурна ініціатива

Завдяки новому проєкту, створеному “Культурними силами України” за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики, кожен може придбати книжку і відправити її на передову.

Як передає Amazing Ukraine, про це йдеться у матеріалі “Ранку Вдома“.

Читай також: Литва, Латвія та Естонія приєдналися до декларації G7 про гарантії безпеки для України

Ініціатива отримала назву “Книга на фронт”. Учасники переважно обирають для військових життєрадісні твори сучасних українських авторів. Також усі можуть написати захисникам мінілист із побажаннями чи контактами для зв’язку.

Війна, фронт, військові й книжки. Все це об’єднує новий проєкт, створений культурними силами України за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики. Кожен охочий може передати книгу на фронт. До однойменної ініціативи долучилася Національна книжкова платформа YAKABOO.

Учасники проєкту “Книга на фронт” здебільшого обирають для військових життєрадісні твори сучасних українських авторів, які розкривають ідентичність, змальовують культуру і традиції різних куточків країни.

“Схід українського сонця. Історії Донеччини та Луганщини початку XXI століття” — це одна з останніх книжок, яку я прочитала. Я закінчила буквально позавчора. Це неймовірно хороша книжка. Тобто вона працює на різних рівнях. По-перше, вона деконструює, тобто змінює, допомагає змінити оцей образ Донбасу, який був у нас закладений від часів незалежності. Вона показує українське життя, життя українських спільнот, українських активістів. Це показує те, за що ми боремося”, — вважає учасниця акції “Книга на фронт” Світлана Одинець.

Також у межах ініціативи “Книга на фронт” усі учасники акції можуть написати військовим мінілист із побажаннями чи контактами для зв’язку. Це ще один елемент акції, спрямований на психологічну та моральну підтримку наших захисників.

Якщо ж не знаєте, котру книжку краще обрати для військових, у книгарні YAKABOO допоможуть із вибором та розкажуть, яким творам віддають перевагу самі захисники.

“Книжка “Абсолютна відповідальність”. Її написав колишній військовослужбовець, який служив в Іраку. В ній описується тактика і стратегія війни. Тобто кожен військовослужбовець, який прочитає цю книжку. Він може щось корисне запозичити для себе”, — розповіла адміністраторка магазину YAKABOO Світлана Дроздова.

Проєкт “Книга на фронт” триватиме до закінчення війни.

“Ми отримали подяку. Ми зрозуміли, що це є природний попит, і ми мусимо це робити далі. Тому для YAKABOO брати участь в такому чудовому проєкті — це честь”, — резюмував співзасновник національної книжкової платформи YAKABOO Юрій Кривошея.

Долучитись до проєкту, передати книжку та побажання військовим може кожен охочий. Для цього потрібно звернутись до офіційного магазину YAKABOO на Хрещатику й обрати одну з книжок. Також це можна зробити онлайн на сайті платформи.