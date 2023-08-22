ЄС надав Україні ще 1,5 млрд євро фінансової допомоги 

Європейський Союз виділив ще один транш на суму 1,5 мільярда євро фінансової допомоги для України.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Цензор.НЕТ

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“Ми підтримуємо Україну в її зусиллях з відновлення, відбудови та забезпечення стабільної роботи держави. Сьогодні ми виплатили Україні нові 1,5 мільярда євро”, – зазначила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Фон дер Ляєн також анонсувала ще більше допомоги пізніше.