Роман Гриньків, всесвітньо відомий бандурист, візьме участь у релакс-концерті давніх сакральних інструментів “Оновлення і сила”

28 серпня Pochayna Event Hall запрошує на незвичайний концерт релаксивної музики “Оновлення і сила” за участі легендарного бандуриста Романа Гриньківа. Цей концерт у Grand Hall продовжить серію релакс-концертів у Pochayna, що вже стали улюбленою традицією наших гостей.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

Читай також: “Птах” Жадана летить до Києва: 23 серпня, у свій день народження, поет збере у Жовтневому палаці легендарних музикантів

З давніх часів відомо, що звук магічно діє на душу і тіло людини, а кожна стародавня культура має свої сакральні звукові техніки. Кожного останнього понеділка місяця у Pochayna Event Hall проходять концерти за авторською методикою музичної релаксації.

“Оновлення і сила” – це розслаблююча медитативна духовна подорож під музику найрідкісніших інструментів, що звучали під час сакральних ритуалів давніх народів. Заворожливе звучання дзвіночків коші та кришталевих чаш, магічний саунд дів’ї, гонгу, дзвіночків, монокорду, кварцового діджеріду, барчаймсу, калімб і, звичайно, голосових співів, розслаблюють, занурюючи у лагідний океан заспокоюючих звуків. У Pochayna Event Hall знаходиться найбільша колекція гонгів і одна з найбільших колекцій чаш в Україні, завдяки чому створюється неповторний об’ємний саунд. Після подібного сеансу релаксації людина відчуває себе наповненою та повністю відновленою.

На релакс-концертах присутні не сидять, а лежать в зручних позах: на карематах, за бажання можна вкритися пледом, для повної релаксації. Або можна обрати місця на комфортних пуфах.

Концерт 28 серпня дійсно особливий. Гості наживо почують найдавніший український інструмент – бандуру у супроводі найдавніших східних інструментів. Звучання 65 струн бандури відразу занурює людину в медитацію, вібрації цих струн заохочують заглибитися в себе. Щоб наші гості відчули всю повноту цих звуків, ми запросили справжню зірку – найкращого бандуриста сучасності Романа Гриньківа. На міжнародних майданчиках він став легендою і зробив українську бандуру всесвітньо відомою. Гриньків віртуозно грає не тільки фольк, але й класику і джаз. Його альбом з джазовою зіркою Ел Де Меолою викликав справжній фурор у світі. В руках пана Романа бандура видає по-справжньому магічні звуки, здатні доторкнутися до найпотаємніших струн вашої душі. Цей концерт ви запам’ятаєте назавжди.

5 причин, чому варто відвідати релакс-концерт у супроводі бандури та вібраційних інструментів:

щоб насолодитися музикою і відпочити кожною клітинкою тіла;

щоб переналаштуватися із турбот і стресу на спокійне, гармонійне сприйняття реальності;

щоб помріяти в напівсонному стані, усвідомити свої бажання, які потім збудуться;

щоб переключитися з рутинного побуту або роботи;

щоб змінити картинку навколо й побути в незвичному оточенні.

Де: Pochayna Event Hall

Коли: 28 серпня, понеділок, 19.00

Квитки: 600-800 грн. https://secure.wayforpay.com/payment/grand_sesia_280823

За бажанням, можете взяти з собою плед