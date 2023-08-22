«Музика нашої єдності»: дивіться концерт до Дня Незалежності від MEGOGO та АТБ

До Дня Незалежності медіасервіс MEGOGO обʼєднався з найбільшою національною мережею АТБ задля створення концерту «Музика нашої єдності». Мета проєкту — надихнути силою української пісні в один із найважливіших днів року. В усі періоди історії, навіть у драматичні, пісня в Україні була і є частиною життя та невичерпним джерелом наснаги. Премʼєра відбудеться 24 серпня о 18:00 на музичному каналі MEGOGO LIVE.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

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У концерті зазвучать хіти 90-х та 00-х в дуетному виконанні представників молодої сцени з артистами, що стояли у витоків українського шоу-бізнесу.

На глядачів чекає вісім композицій:

1. «Старі фотографії» (Скрябін cover) – KOLA

2. «Ти ангел» – Ірина Білик та KADNAY

3. «Ти на першому місці» – Саша Кольцова («Крихітка») та vioria

4. «Стереосистема» (UA) – Green Grey та Мій конфлікт

5. «А тепер усе інакше» – Аква Віта та TUMAZAR

6. «Ти подобаєшся мені» – Віктор Павлік та Анна Буткевич

7. «Так мало тут тебе» – Друга Ріка та DEMCHUK

8. «Сам собі країна» (Скрябін cover) – Мішель Андраде та MOLODI

«Сьогодні в Україні, мабуть, немає важливішого державного свята, ніж День Незалежності. Цього року ми відзначаємо його особливими дуетами, підкреслюючи єдність і підтримку. Ми маємо чудову музичну спадщину 90-х та 2000-х, а тексти і мотиви обраних пісень пам’ятають більшість українців. Тож разом із партнером вирішили надати їм нового звучання за участі молодих артистів. Звісно, це лише частина українських хітів, авторів яких нам вдалося залучити до знімання цього року. А отже, сподіваємося, подібний формат стане доброю традицією у майбутньому. Мріємо, щоб фури АТБ якомога швидше поїхали у всі тимчасово окуповані території, повертаючи українські пісні на повній гучності», – коментує режисерка Лірон Добровольська.

За ідею, відеопродакшн та промо відповідає команда каналу MEGOGO LIVE. Партнером проєкту виступила компанія «АТБ-маркет», що керує найбільшою національною мережею супермаркетів країни.

Знімання проходило на початку серпня у павільйоні FILM.UA в Києві. Сценою для виступів стала незвичайна локація — справжня фірмова фура, яка вже стала народним символом наближення перемоги. Магазини АТБ одними з перших повертаються у звільнені міста, тому у концерті саме вантажівка є місцем зустрічі та єднання артистів.

Вмикайте концерт та дивіться безкоштовно вже 24 серпня о 18:00 на музичному каналі MEGOGO LIVE. Також відео буде доступно з перекладом жестовою мовою від соціальної ініціативи MEGOGO «Дивись як чутно». Окрім цього, глядачі за кордоном зможуть переглянути проєкт доєднавшись за спеціальним посиланням.