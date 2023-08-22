Повінь – зміна системи

Menu
Close

ЗСУ звільнили селище Роботино – офіційно від Міноборони

22.08.2023

У вівторок, 22 серпня, українські військові 47-ї бригади “Маґура” з боєм увійшли до селища Роботине, що на Запоріжжі, і проводять евакуацію місцевих жителів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомила у своєму Telegram-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Читай також: ЄС надав Україні ще 1,5 млрд євро фінансової допомоги 

Воїни 47-ї бригади, яка з боєм увійшла у село Роботине, організували евакуацію мирних мешканців на БМП Бредлі.

“Наші бійці виконують планову бойову роботу та знищують ворога. У відповідь росіяни безперервно обстрілюють Роботине з артилерії. Тривають бої”, – написала Маляр, додавши перші фото зі звільненого селища.

Бійці “Магури” показали історичні кадри звільнення українців в Роботиному.

Два місяці запеклих боїв й бійці нашої бригади за підтримки інших підрозділів прорвали багатоешелоновану лінію оборони окупантів!”, – розповіли захисники з “Магури”.

Військовослужбовці найперше почали евакуйовувати місцевих, адже ворог цинічно продовжує стирати село з лиця землі.

“Півтора року чекали на ЗСУ. Ми похапали речі, документи та бігли, дорогою викидаючи ті пакети, бо життя – найцінніше. А потім ці хлопці з 47 бригади вивезли нас на танку”, – так люди назвали американську БМП Бредлі, яка витримує підриви на мінах та прямі влучання ворожої артилерії.

Вже в більш безпечному місці медики 47-ої окремої механізованої бригади оглянули цивільних та дали можливість подзвонити рідним.

  • “Виграйте свою власну модель AN-225 Мрія”: розіграш конструктора легендарного літака
  • Привітання з Днем Незалежності України 2023: картинки та вірші
  • Хорватія надасть нову оборонну підтримку, а також допоможе з експортом зерна — Зеленський
  • Роман Гриньків, всесвітньо відомий бандурист, візьме участь у релакс-концерті давніх сакральних інструментів “Оновлення і сила”
  • ЄС надав Україні ще 1,5 млрд євро фінансової допомоги 
  • В Укрaїні хочуть створити військову поліцію
  • Норвегія передасть Україні систему для боротьби з дронами
  • Швеція затвердила передачу Україні додатковий пакет військової допомоги на 270 млн євро
  • Привітання з Днем державного прапора України 2023: картинки та вірші
  • Росія, Туреччина й Катар готують новий тристоронній договір замість «зернової угоди»
  • В Києві відбудеться “парад” знищеної російської техніки
  • 26 серпня відкриється виставка «Деокупований Схід: метаморфоза і надія» від художників-переселенців
  • Укрпошта презентує марку до Дня Незалежності “Україна-мати”
  • Україна повністю запустила зону вільної торгівлі з Північною Македонією
 