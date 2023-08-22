ЗСУ звільнили селище Роботино – офіційно від Міноборони

У вівторок, 22 серпня, українські військові 47-ї бригади “Маґура” з боєм увійшли до селища Роботине, що на Запоріжжі, і проводять евакуацію місцевих жителів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомила у своєму Telegram-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Воїни 47-ї бригади, яка з боєм увійшла у село Роботине, організували евакуацію мирних мешканців на БМП Бредлі.

“Наші бійці виконують планову бойову роботу та знищують ворога. У відповідь росіяни безперервно обстрілюють Роботине з артилерії. Тривають бої”, – написала Маляр, додавши перші фото зі звільненого селища.

Бійці “Магури” показали історичні кадри звільнення українців в Роботиному.

Два місяці запеклих боїв й бійці нашої бригади за підтримки інших підрозділів прорвали багатоешелоновану лінію оборони окупантів!”, – розповіли захисники з “Магури”.

Військовослужбовці найперше почали евакуйовувати місцевих, адже ворог цинічно продовжує стирати село з лиця землі.

“Півтора року чекали на ЗСУ. Ми похапали речі, документи та бігли, дорогою викидаючи ті пакети, бо життя – найцінніше. А потім ці хлопці з 47 бригади вивезли нас на танку”, – так люди назвали американську БМП Бредлі, яка витримує підриви на мінах та прямі влучання ворожої артилерії.

Вже в більш безпечному місці медики 47-ої окремої механізованої бригади оглянули цивільних та дали можливість подзвонити рідним.