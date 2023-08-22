Україна отримала від Франції всі крилаті ракети SCALP у межах першої партії допомоги

Україна вже отримала всі крилаті далекобійні ракети SCALP, які влада Франції обіцяла надати в межах першої партії допомоги.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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“Усі ракети SCALP, які обіцяли надати французи в рамках першої партії, вже у нас. Ця партія була випробувальна, снаряди непогано зарекомендували себе. SCALPи будуть, постачання триватиме. Головне питання цих постачань — їх ритм, а тут у французів усе дуже непогано”, — сказав посол України у Франції Вадим Омельченко.

Як пояснив дипломат, якщо від президента Зеленського чи від президента Макрона лунають заяви про те, що Франція ухвалила рішення на прохання української сторони надати якесь озброєння, то “воно вже в Україні і вже працює на фронті”.

“Від самого початку Франція поставила умову в контексті постачань озброєння — це збереження повної тиші: вони дбають про безпеку логістики і хочуть, щоб зброя надійшла і все працювало безперебійно”, — зазначив Омельченко.

Він додав, що зараз у Парижі стали потроху надавати публічну інформацію щодо постачань того чи іншого озброєння.

“В якийсь момент, коли французи вже нам надали техніки на 120 млн євро, ми почули критику від деяких українських експертів, що Франція нібито з чимсь зволікає, а потім я побачив, що й самі французи стали критикувати Макрона і говорити, що той буцімто жодної одиниці озброєння Україні не поставив. Тоді в Єлисейському палаці ми порушили питання про те, що треба щось робити і виходити в публічну площину, бо ця ситуація починає погано позначатися на двосторонніх відносинах України та Франції”, — розповів посол.

За його словами, після цього французьке керівництво публічно оголосило про надання САУ “Caesar”. Далі були інші заяви, однак загалом стратегія та умови, які ставлять французи, залишаються незмінними — усе має відбуватися у повній тиші.