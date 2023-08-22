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Концерт Lama, вар’єте «Рояль» з Lida Lee, вистави театру «Чорний Квадрат»:  Caribbean Club анонсував найближчі події

22.08.2023

Caribbean Club запрошує провести останні дні літа та зустріти осінь на атмосферних та благодійних подіях, які заклад традиційно готує для поціновувачів якісної музики та гумору. Концерт Lama, вар’єте «Рояль» з Lida Lee, танцювальний перформанс «МОВЧКИ 2.0», вистави театру «Чорний Квадрат», шоу «Джаз для дорослих з Олексієм Коганом» та інші івенти очікують на гостей концерт-холу у серпні-вересні. Детальніше – у добірці нижче. 

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

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22 серпня: танцювальний перформанс «МОВЧКИ 2.0»

«Ми покажемо для вас неймовірний імпровізаційний перформанс з неочікуваним ведучим чи ведучою, світлом, екранами та додатковими елементами, які точно допоможуть зануритись в процес та максимально насолодитися рухами», – розповідають організатори дійства. 

Під час танцювального перформансу ви побачите неповторних українських танцівників та хореографів, які будуть імпровізувати у вас на очах. Важливо, що в кожного глядача буде можливість долучитися до цього перформансу. Для цього буде треба лише зареєструватися при вході. Пізніше рандомне жеребкування вирішить хто саме з глядачів буде мати шанс прокайфувати разом з танцівниками на сцені.

Частина прибутку буде передана волонтерам та захисникам нашої країни.

23, 26 та 30 серпня, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 та 30 вересня: вистави театру-студії імпровізації «Чорний Квадрат»

Театр-студія імпровізації «Чорний Квадрат» запрошує на свої комедійні вистави, які так полюбляють глядачі, адже поринають у життя реальних людей з їхніми історіями про кохання, секс та дружбу через призму якісного гумору. 

Щосереди та щосуботи артисти театру даруватимуть гарний настрій та можливість зарядитися позитивом: 23 серпня – «Медовий місяць», 26 серпня – «Topless. Все включено», 30 серпня – «Ліворуч від розлуки»,  6 вересня – «Шукаю чоловіка на кожен день»,  9 вересня – «Гола правда», 13 вересня – «6 соток пристрасті або дачні сексуальні історії», 16 вересня – «Ти моє все», 20 вересня – «Ідеальна зброя пристрасті»,  23 вересня – «Дві смужки або подвійна суцільна любов», 27 вересня – «Секс. Тимчасово доступний», 30 вересня – «Хто Кого Хоче?». Вистави виконуються українською мовою. Опис кожної вистави можна знайти на сайті. 

25 серпня, 1, 8, 15, 22 та 29 вересня: вар’єте-шоу «Рояль»

Вже традиційно Caribbean Club запрошує гостей на захопливе шоу для дорослих – вар‘єте «Рояль». Концерт-хол продовжує серію шоу зі співачкою та засновницею волонтерського штабу Lida Lee.  

Вар’єте-шоу «Рояль» – це п’янкий коктейль музичного перформансу та вишуканої сексуальності. Організатори шоу запрошують насолодитись затишною атмосферою, келихом улюбленого напою та емоційно-яскравим шоу у кращих традиціях кабаре. Особливого звучання вечору нададуть популярні мелодії в оригінальному аранжуванні.

2 вересня: шоу «Джаз для дорослих з Олексієм Коганом»

Цей вечір – справжній подарунок поціновувачам музики. Легендарні композицї 20-го століття у неперевершеному виконанні колективу Jazz in Kyiv Band лунатимуть зі сцени Caribbean Club, а як додатковий подарунок – джазові історії від Олексія Когана. 

Шоу «Джаз для дорослих з Олексієм Коганом» щоразу дивує: особливий репертуар, тематика, спілкування з гостями, настрій. Ви матимете можливість насолодитися піснями, які звучать в ритмі сердець мільйонів меломанів. 2 вересня мандрівку джазом вестимуть: клавішні – Родіон Іванов, саксофон – Артем Менделенко, барабани – Валерій Волков, гітара – Сергій Гризлов, бас-гітара – Олексій Коган. 

7 вересня: стендап «УДАЧНИКИ» 

Три талановитих коміки підготували свої найкращі жарти для цього вечора, щоб зарядити вас позитивною енергією, а також зібрати кошти на підтримку аеророзвідки Української Добровольчої Армії. Кожного дня хлопці та дівчата з цього підрозділу створюють чимало проблем для окупантів – літають над їхніми позиціями, скидують з дронів вибухівку, коригують артилерію та працюють дронами камікадзе. Сьогодні цей підрозділ потребує підтримки, щоб кожен їхній наступний удар був ще точнішим та смертоноснішим. Тож 7 вересня Caribbean Club запрошує долучитися до важливої справи та послухати:

Свят Загайкевич – український стендап-комік, ведучий, актор і режисер. Засновник і керівник клубу «Підпільний Стендап». У стендапі з 2012 року, у творчості використовує переважно соціальні мотиви.

Діма Носов – молодий талановитий стендапер, який точно зачепить вас подачею та своїми гострими жартами. Талановитий артист, українець, який має широкий багаж цікавих та кумедних історій з подорожей.

Джейхун Сафаров – продуктивний український комік азербайджанського походження, але родом із Донецької області. Учасник «Розсміши коміка», полюбляє аніме і руйнує стереотипи. Гарно володіє та жартує українською.

28 вересня: концерт Lama

28 вересня співачка Lama виступить з новою акустичною програмою. Під час концерту пролунають улюблені хіти виконавці: від чуттєвих, романтичних і ліричних до запальних танцювальних – «Мені так треба», «Літак», «Моє Серце», «Знаєш як болить», «Привіт, привіт» та інші. Не обійдеться без сюрпризів – вперше, до офіційної прем’єри, Lama презентує слухачам музичну новинку.

Кожен концерт Lama – гаряча суміш енергії, драйву та емоцій, які доповнюються потужним живим звуком. Її музика – всесвіт любові. Всесвіт, де любов породжує любов, де в сприйнятті світу немає ментальних обмежень. Це те, що вміщує в собі всі сенси життя, робить людей вільними, щасливими та дарує простір без обмежень.

Переглянути актуальний розклад подій Caribbean Club та купити квитки можна на сайті caribbean.com.ua. 

У разі повітряної тривоги гості можуть направитися до найближчого бомбосховища, зазначеного на карті. 

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