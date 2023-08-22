У Данії вісім українських пілотів почали тренування на F-16

Данія почала навчання восьми українських пілотів польотам на винищувачах F-16.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє НВ.
Читай також: Україна отримала від Франції всі крилаті ракети SCALP у межах першої партії допомоги
Вісім пілотів прибули на данську військову авіабазу в Скридструпі разом із 65 українськими військовослужбовцями, йдеться в заяві збройних сил Данії. Повідомляється, що військових також навчатимуть обслуговувати літаки.
Данія наразі має 43 літаки F-16 і з міркувань безпеки не розкриватиме, скільки з них перебуває в експлуатації, ідеться в данській заяві.
До нового року Данія може передати перші шість літаків. Також українські військові тестують шведські винищувачі Gripen.
- “Виграйте свою власну модель AN-225 Мрія”: розіграш конструктора легендарного літака
- Привітання з Днем Незалежності України 2023: картинки та вірші
- В Укрaїні хочуть створити військову поліцію
- ЗСУ звільнили селище Роботино – офіційно від Міноборони
- Ольга Харлан виставила на аукціон унікальну ляльку “Барбі”
- Норвегія передасть Україні систему для боротьби з дронами
- Швеція затвердила передачу Україні додатковий пакет військової допомоги на 270 млн євро
- Привітання з Днем державного прапора України 2023: картинки та вірші
- Росія, Туреччина й Катар готують новий тристоронній договір замість «зернової угоди»
- В Києві відбудеться “парад” знищеної російської техніки
- 26 серпня відкриється виставка «Деокупований Схід: метаморфоза і надія» від художників-переселенців
- Укрпошта презентує марку до Дня Незалежності “Україна-мати”
- Україна повністю запустила зону вільної торгівлі з Північною Македонією