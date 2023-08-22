У Данії вісім українських пілотів почали тренування на F-16

Данія почала навчання восьми українських пілотів польотам на винищувачах F-16.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє НВ.

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Вісім пілотів прибули на данську військову авіабазу в Скридструпі разом із 65 українськими військовослужбовцями, йдеться в заяві збройних сил Данії. Повідомляється, що військових також навчатимуть обслуговувати літаки.

Данія наразі має 43 літаки F-16 і з міркувань безпеки не розкриватиме, скільки з них перебуває в експлуатації, ідеться в данській заяві.

До нового року Данія може передати перші шість літаків. Також українські військові тестують шведські винищувачі Gripen.