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Пономарьов, Дзідзьо, Тополя та ALEKSEEV випустили спільну пісню “Миліша” – ВІДЕО

22.08.2023

Співаки Олександр Пономарьов, Дзідзьо, Тарас Тополя та ALEKSEEV 21 серпня випустили спільну пісню та кліп “Миліша” – трек мав вийти ще минулого року.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.

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Співак поділився, що пісня мала вийти ще 1 березня 2022 року, проте через війну її вихід довелося відкласти. Пономарьов розповів, що таки випустити пісню його спонукала розмова з військовим. 

“Зустрічався з одним нашим відомим військовим командиром (імʼя називати не можна), показав нову пісню. Я розповів йому історію про те, що планував премʼєру цієї пісні на 1 березня минулого року, але… Він дуже цікаво відповів – терміново її випускай і не тягни, бо в нас в Україні зараз дуже багато розлучень, а потрібно щоб було більше весіль! Дякую за поштовх, Святе!”, – йдеться у дописі.

Сам Пономарьов присвятив вихід цієї пісні до Дня Незалежності України.

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