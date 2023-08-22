РФ повернула тіла 12 українських захисників, яких вважали військовополоненими

Росія повернула тіла 12 українських захисників, підтверджені Міжнародним Комітетом Червоного Хреста як такі, що перебувають у полоні.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.

Читай також: Україна ініціює створення змішаних медичних комісій для обміну полоненими

“Станом на сьогодні Росія передала нам уже дванадцять тіл наших полонених, які до цього були підтверджені Міжнародним Комітетом Червоного Хреста як такі, що перебувають в полоні в Росії. При цьому ніяких повідомлень зі сторони Росії ні про погіршення їхнього здоров’я, ні про важкий їхній стан не було”, – сказав представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк.

За його словами, це ставить під сумнів наявність у російської сторони медичної комісії або якість їхньої роботи.