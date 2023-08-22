РФ повернула тіла 12 українських захисників, яких вважали військовополоненими

Росія повернула тіла 12 українських захисників, підтверджені Міжнародним Комітетом Червоного Хреста як такі, що перебувають у полоні.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.
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“Станом на сьогодні Росія передала нам уже дванадцять тіл наших полонених, які до цього були підтверджені Міжнародним Комітетом Червоного Хреста як такі, що перебувають в полоні в Росії. При цьому ніяких повідомлень зі сторони Росії ні про погіршення їхнього здоров’я, ні про важкий їхній стан не було”, – сказав представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк.
За його словами, це ставить під сумнів наявність у російської сторони медичної комісії або якість їхньої роботи.
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