Дайжест: Новини Дня – 22.08.2023

Сьогодні, 22 серпня 2023 року, команда Amazing Ukraine пропонує вашій увазі компактний огляд найважливіших новинних подій, які відбулися в Україні та світі протягом минулого дня. Заголовки, короткі описи та ключові факти допоможуть вам швидко ознайомитися з основними подіями та тенденціями.

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◾️“Книга на фронт”: в Україні запрацювала нова культурна ініціатива

Завдяки новому проєкту, створеному “Культурними силами України” за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики, кожен може придбати книжку і відправити її на передову.Читай більше тут ➡

◾️ ЄС надав Україні ще 1,5 млрд євро фінансової допомоги

Європейський Союз виділив ще один транш на суму 1,5 мільярда євро фінансової допомоги для України. Читай більше тут ➡

Роман Гриньків, всесвітньо відомий бандурист, візьме участь у релакс-концерті давніх сакральних інструментів “Оновлення і сила”

28 серпня Pochayna Event Hall запрошує на незвичайний концерт релаксивної музики “Оновлення і сила” за участі легендарного бандуриста Романа Гриньківа. Цей концерт у Grand Hall продовжить серію релакс-концертів у Pochayna, що вже стали улюбленою традицією наших гостей. Читай більше тут ➡

◾️ Хорватія надасть нову оборонну підтримку, а також допоможе з експортом зерна — Зеленський

Президент Володимир Зеленський зустрівся з хорватським прем’єр-міністром Андреєм Пленковичем на полях саміту Україна — Балкани у Греції. Вони погодили нову оборонну підтримку від Хорватії, також країна готова допомогти з експортом української агропродукції.Читай більше тут ➡

◾️ «Музика нашої єдності»: дивіться концерт до Дня Незалежності від MEGOGO та АТБ

До Дня Незалежності медіасервіс MEGOGO обʼєднався з найбільшою національною мережею АТБ задля створення концерту «Музика нашої єдності». Мета проєкту — надихнути силою української пісні в один із найважливіших днів року. В усі періоди історії, навіть у драматичні, пісня в Україні була і є частиною життя та невичерпним джерелом наснаги. Премʼєра відбудеться 24 серпня о 18:00 на музичному каналі MEGOGO LIVE. Читай більше тут ➡

◾️ЗСУ звільнили селище Роботино – офіційно від Міноборони

У вівторок, 22 серпня, українські військові 47-ї бригади “Маґура” з боєм увійшли до селища Роботине, що на Запоріжжі, і проводять евакуацію місцевих жителів.Читай більше тут ➡

◾️ Україна ініціює створення змішаних медичних комісій для обміну полоненими

Україна оголошує про створення змішаних медичних комісій для обміну полоненими, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.Читай більше тут ➡

◾️ Україна отримала від Франції всі крилаті ракети SCALP у межах першої партії допомоги

Україна вже отримала всі крилаті далекобійні ракети SCALP, які влада Франції обіцяла надати в межах першої партії допомоги.Читай більше тут ➡

◾️ Концерт Lama, вар’єте «Рояль» з Lida Lee, вистави театру «Чорний Квадрат»: Caribbean Club анонсував найближчі події

Caribbean Club запрошує провести останні дні літа та зустріти осінь на атмосферних та благодійних подіях, які заклад традиційно готує для поціновувачів якісної музики та гумору. Концерт Lama, вар’єте «Рояль» з Lida Lee, танцювальний перформанс «МОВЧКИ 2.0», вистави театру «Чорний Квадрат», шоу «Джаз для дорослих з Олексієм Коганом» та інші івенти очікують на гостей концерт-холу у серпні-вересні. Читай більше тут ➡

◾️ У Данії вісім українських пілотів почали тренування на F-16

Данія почала навчання восьми українських пілотів польотам на винищувачах F-16.Читай більше тут ➡

◾️РФ повернула тіла 12 українських захисників, яких вважали військовополоненими

Росія повернула тіла 12 українських захисників, підтверджені Міжнародним Комітетом Червоного Хреста як такі, що перебувають у полоні.Читай більше тут ➡