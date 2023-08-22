Сергій Жадан у Києві презентував артбук “Птах”

В Києві відбулася презентація артбука Сергія Жадана під назвою «Птах: вірші, що стали піснями». Це незвичайне видання містить QR-коди, які дозволяють послухати музичні композиції, створені на вірші Жадана.

Про це повідомляє кореспондент Amazing Ukraine.

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Книга «Птах: вірші, що стали піснями» вийшла у видавництві «Ковчег Україна» накладом 3000 примірників. Унікальне мистецьке видання зі спецефектами – висічка, рисовий папір, копірка, дзеркальна фольга. За QR-кодами можна послухати усі музичні композиції. А замовити книгу можна за посиланням: https://shop.kovcheh.ua/zhadan-ptakh/ .

“Це наш скарб, який ми разом з Сергієм придумали та створили. Це книга, яка звучить! У нас була мета створювати книжки-скарби, книжки-реліквії, книжки, які можна передавати у спадок. Книжка ексклюзивна тим, що вона шелестить, вона скрипить. Головна метафора, поліграфічна, цієї книги – це дзеркальна фольга, вона має говорити про те, що кожен з нас бачить себе у поезії Сергія Жадана” – зазначає співзасновниця культурної платформи “Ковчег Україна” Ярина Винницька та куратор артбуку “Птах”.

Фото – Яна Конюк / Amazing Ukraine

“Ми на презентації-концерті нашої книжки у травні зібрали 1 000 000 гривень та передали 13 бригаді Національної Гвардії України “Хартія”. У нас концерти безгонорарні, друзі-музиканти завжди погоджуються і ніколи немає питань. Ми всі сьогодні на одній хвилі, всі об’єднані однією ідеєю і про це теж потрібно говорити. Дуже важливо, щоб “культура” сьогодні не мовчала” – розповідає поет і громадський діяч Сергій Жадан.

Фото – Яна Конюк / Amazing Ukraine

Нагадаємо, 23 серпня, у МЦКМ «Жовтневий палац» відбудеться презентація-концерт проєкту “Птах”. Це спільний проєкт найвідомішого українського поета сучасності, номінанта на Нобелівську премію з літератури Сергія Жадана і знаної культурної платформи “Ковчег “Україна”.

Концерт «Птах» – благодійний: усі виручені кошти будуть скеровані у фонд Сергія Жадана, який опікується як допомогою ЗСУ, так і підтримкою регіонів, які найбільше постраждали від війни росії з Україною.

КВИТКИ: https://kontramarka.ua/uk/zadan-i-sobaki-43533.html