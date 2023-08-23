Безпілотник знову влучив у вежу “Москва-Сіті”

Уночі 23 серпня в Москві прогриміла ціла серія вибухів. Міноборони заявляє, що нібито два БПЛА літакового типу сили ППО збили в Московській області, а третій влучив у будівлю комплексу “Москва-Сіті”.

Про це повідомляє Amazing Ukraine.

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Відомо, що дрон влучив у недобудований житловий комплекс One Tower і пошкодив близько 100 кв. м. Будівлі. Постраждалих, за офіційною інформацією, немає.

Згодом у BBC News | Русская служба зазначили, що Москву атакували три безпілотники. Два із них збили під Москвою, а третій, як третій начебто втратив управління, але знову прилетів до “Москви-Сіті”. У цьому у РФ вчергове звинуватили Україну.