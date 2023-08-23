Британія профінансує ядерну безпеку України на 225 млн євро

Велика Британія надасть кредитні гарантії на суму 192 млн фунтів (225 млн євро) для зміцнення енергетичної безпеки України та допомозі у позбавленні залежності від ядерного палива з РФ.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Українська правда.
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“В рамках угоди британська компанія Urenco надаватиме українській національній компанії “Енергоатом” послуги зі збагачення урану, які є життєво важливими для ядерного палива. Лондон надасть кредитні гарантії “Енергоатому” через британське експортно-кредитне агентство “UK Export Finance” – оголосив міністр енергетики Великої Британії Грант Шаппс під час свого візиту до України.
Як сподівається британський уряд, це зміцнить енергетичну безпеку України і допоможе покласти край залежності країни від ядерних послуг і ядерного палива з РФ, а також сприятиме подальшій ізоляції володимира путіна.
Під час свого візиту в Україну Шаппс зустрівся з високопоставленими українськими міністрами та представниками енергетичної галузі, а також відвідав електростанцію, яка перебуває на ремонті після пошкоджень, завданих російськими бомбардуваннями.
За даними Департаменту енергетичної безпеки та Net Zero, новий кредит збільшить невійськову фінансову допомогу Великобританії Україні майже до 5 млрд фунтів (майже 6 млрд євро).
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