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Британія профінансує ядерну безпеку України на 225 млн євро

23.08.2023

Велика Британія надасть кредитні гарантії на суму 192 млн фунтів (225 млн євро) для зміцнення енергетичної безпеки України та допомозі у позбавленні залежності від ядерного палива з РФ.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Українська правда.

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“В рамках угоди британська компанія Urenco надаватиме українській національній компанії “Енергоатом” послуги зі збагачення урану, які є життєво важливими для ядерного палива. Лондон надасть кредитні гарантії “Енергоатому” через британське експортно-кредитне агентство “UK Export Finance” – оголосив міністр енергетики Великої Британії Грант Шаппс під час свого візиту до України.

Як сподівається британський уряд, це зміцнить енергетичну безпеку України і допоможе покласти край залежності країни від ядерних послуг і ядерного палива з РФ, а також сприятиме подальшій ізоляції володимира путіна.

Під час свого візиту в Україну Шаппс зустрівся з високопоставленими українськими міністрами та представниками енергетичної галузі, а також відвідав електростанцію, яка перебуває на ремонті після пошкоджень, завданих російськими бомбардуваннями.

За даними Департаменту енергетичної безпеки та Net Zero, новий кредит збільшить невійськову фінансову допомогу Великобританії Україні майже до 5 млрд фунтів (майже 6 млрд євро).

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