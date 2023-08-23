В ООН планують зібрати 268 мільйонів доларів на підтримку України взимку

Організація Об’єднаних Націй розпочала ініціативу зі збору коштів на суму 268 мільйонів доларів США з метою надання підтримки Україні під час опалювального сезону.

Як передає Amazing Ukraine, відповідну заяву озвучив представник Генсека ООН Стефан Дюжаррік.

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За його словами, разом з іншими партнерами ООН запустила ініціативу, в якій міститься заклик зібрати гроші для забезпечення допомоги 1,3 мільйона людей протягом зими, повідомляє “Укрінформ”. Окремо Дюжаррик нагадав про значну шкоду російськими окупантами по об’єктах української енергосистеми, через що мільйони людей схильні до вкрай високого ризику з приходом холодів.

“При складанні розрахунків потреб у мощі береться до уваги досвід минулої зими, коли завдяки допомозі гуманітарних організацій подібні послуги було надано 2,2 млн осіб. Крім того, було доставлено понад 4 тис. генераторів в умовах серйозної енергетичної кризи”, – пояснив Дюжаррик.

Крім того, представник Генсека ООН додав, що пріоритетними завданнями організації найближчої зими стане аварійний ремонт будинків на прифронтових територіях.