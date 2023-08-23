Відзавтра “Межигір’я” стане пам’яткою загальнодержавного значення

Завтра набуває чинності закон про створення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення “Межигір’я” на території урядової резиденції у селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляють Українські новини.
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Передбачається створити парк загальною площею 138,6 гектарів за рахунок земель державної власності, що надаються йому в постійне користування, і його адміністрацію у сфері управління Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.
При цьому зазначається, що реалізація проекту Закону потребує додаткового фінансування з державного бюджету у сумі 70 млн гривень.
У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що на сьогодні на території урядової резиденції “Межигір’я” здійснюється проведення екскурсій та масовий відпочинок населення, кошти за відвідування не сплачуються до державного бюджету, що в умовах військового стану та значного бюджетного дефіциту є неприпустимим, тому зазначене питання потребує нагального врегулювання.
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