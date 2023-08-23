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Біля будівлі Європарламенту розгорнули великий прапор на честь Дня Державного Прапора України – ВІДЕО

23.08.2023

Сьогодні, 23 серпня, біля будівлі Європарламету в Брюсселі розгорнули величезний синьо-жовтий прапор.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Радіо Свобода.

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Величезний прапор розгорнули на площі перед Європейським парламентом. Також учасники акції, одягнені у вишиванки, заспівали гімн України та відому у всьому світі після 24 лютого пісню “Ой у лузі червона калина”. 

Цієї акцією учасники хотіли показати, що Україна – це європейська країна і її місце бути в Європейському союзі. 

Понад те, учасники заходу голосно вигукували патріотичний заклик: “Слава Україні! — Героям слава!”.

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