Біля будівлі Європарламенту розгорнули великий прапор на честь Дня Державного Прапора України – ВІДЕО

Сьогодні, 23 серпня, біля будівлі Європарламету в Брюсселі розгорнули величезний синьо-жовтий прапор.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Радіо Свобода.
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Величезний прапор розгорнули на площі перед Європейським парламентом. Також учасники акції, одягнені у вишиванки, заспівали гімн України та відому у всьому світі після 24 лютого пісню “Ой у лузі червона калина”.
Цієї акцією учасники хотіли показати, що Україна – це європейська країна і її місце бути в Європейському союзі.
Понад те, учасники заходу голосно вигукували патріотичний заклик: “Слава Україні! — Героям слава!”.
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