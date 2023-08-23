У вересні Литва передасть Україні пускові установки NASAMS

У вересні Литва передасть Україні пускові установки систем протиповітряної оборони NASAMS.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Ліга.Новини.
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“Сьогодні у Києві я сказав моєму дорогому другу президенту Зеленському, що Литва підтримуватиме Україну до перемоги. Литва поставить в Україну пускові установки NASAMS наступного місяця”, – зазначив президент Литви Гітанас Науседа.
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