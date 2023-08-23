У кстоличному метро відкрилась виставка “Прикордонники і прикордонниці: сім’я і війна”

У Києві на станції метро “Золоті ворота” відкрилась виставка “Прикордонники і прикордонниці: сім’я і війна”. Її організувала Державна прикордонна служба України.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.
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На постерах описані 20 історій військовослужбовців, які з перших днів повномасштабного вторгнення стали на захист нашої Батьківщини. Саме прикордонники першими зустріли російські війська 24 лютого 2022 року.
Фотовиставка “Прикордонники і прикордонниці: сім’я і війна” Фото: КМДА
“Кожна історія — про біль втрат і водночас віру в нашу перемогу, про любов до сім’ї, плани на майбутнє. Основна мета виставки — привернути увагу суспільства до сміливості та хоробрості військовослужбовців, а також зруйнувати гендерні стереотипи щодо ролі жінки й чоловіка у вихованні дітей і захисті Батьківщини”,— йдеться у повідомленні.
У КМДА поінформували, що проєкт вже презентували у Хмельницькому, Чернівцях, Черкасах, Одесі. Нині фотовиставка розміщується у вестибюлі станції метро “Золоті ворота” і триватиме до 4 вересня цього року.
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