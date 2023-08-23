На Миколаївщині з початку року відремонтували 244 кілометри доріг та 20 мостів

У Миколаївській області з початку року відремонтовано 244 кілометри доріг та 20 мостів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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«На Миколаївщині з початку 2023 року вже відремонтовано 244 кілометри доріг і стільки ж ще плануємо зробити до кінця року. Для порівняння – протягом минулого року вдалося відремонтувати всього 286 км», – сказав радник голови Миколаївської ОДА Ігор Бурда.

Також, за його словами, відновлено 20 мостів. Наразі обстежується ще понад 150 мостопереходів, щоб зробити їх комфортнішими для людей.