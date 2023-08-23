Дайжест: Новини Дня – 23.08.2023

Сьогодні, 23 серпня 2023 року, команда Amazing Ukraine пропонує вашій увазі компактний огляд найважливіших новинних подій, які відбулися в Україні та світі протягом минулого дня. Заголовки, короткі описи та ключові факти допоможуть вам швидко ознайомитися з основними подіями та тенденціями.

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◾️Сергій Жадан у Києві презентував артбук “Птах”

В Києві відбулася презентація артбука Сергія Жадана під назвою «Птах: вірші, що стали піснями». Це незвичайне видання містить QR-коди, які дозволяють послухати музичні композиції, створені на вірші Жадана.Читай більше тут ➡

◾️ Безпілотник знову влучив у вежу “Москва-Сіті”

Уночі 23 серпня в Москві прогриміла ціла серія вибухів. Міноборони заявляє, що нібито два БПЛА літакового типу сили ППО збили в Московській області, а третій влучив у будівлю комплексу “Москва-Сіті”. Читай більше тут ➡

◾️Україну відвідає делегація парламентарів 14 країн і Європарламенту

У середу і четвер відбудеться спільний візит в Україну депутатів парламентів 14 держав і Європейського парламенту. Читай більше тут ➡

◾️ Британія профінансує ядерну безпеку України на 225 млн євро

Велика Британія надасть кредитні гарантії на суму 192 млн фунтів (225 млн євро) для зміцнення енергетичної безпеки України та допомозі у позбавленні залежності від ядерного палива з РФ.Читай більше тут ➡

◾️ В ООН планують зібрати 268 мільйонів доларів на підтримку України взимку

Організація Об’єднаних Націй розпочала ініціативу зі збору коштів на суму 268 мільйонів доларів США з метою надання підтримки Україні під час опалювального сезону. Читай більше тут ➡

◾️У вересні Литва передасть Україні пускові установки NASAMS

У вересні Литва передасть Україні пускові установки систем протиповітряної оборони NASAMS. Читай більше тут ➡

◾️ Біля будівлі Європарламенту розгорнули великий прапор на честь Дня Державного Прапора України – ВІДЕО

Сьогодні, 23 серпня, біля будівлі Європарламету в Брюсселі розгорнули величезний синьо-жовтий прапор.Читай більше тут ➡

◾️ Відзавтра “Межигір’я” стане пам’яткою загальнодержавного значення

Завтра набуває чинності закон про створення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення “Межигір’я” на території урядової резиденції у селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області.Читай більше тут ➡

◾️ «Світ на різних берегах»: «Друга Ріка» дасть 2 концерти на лівобережжі та правобережжі Києва

Початок осені гурт «Друга Ріка» ознаменує масштабною дводенною подією під назвою «Світ на різних берегах». Музиканти зіграють дві різні програми на лівому та на правому берегах столиці 1 та 2 вересня. Читай більше тут ➡