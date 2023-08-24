Українські військові висадились у Криму – Юсов

Зранку 24 серпня в окупованому Криму відбувся бій, підрозділи української розвідки здійснили висадку в межах спецоперації.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Українська правда.
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“Підрозділи ГУР МО здійснили висадку в рамках спецоперації, усі завдання виконані” – представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в коментарі hromadske.
Окремо в коментарі «Суспільному» Юсов зазначив, що спецоперацію провели у взаємодії з військово-морським флотом, цілі досягнуто, а втрат серед особового складу немає. Спецоперація, за його словами, продовжується, всі деталі ГУР не розкриває.
«Є втрати серед особового складу противника, а також серед сил та засобів. Інформація щодо кількості втрат уточнюється», — резюмував представник розвідки.
Близько 5 години ранку біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут було чути вибухи, повідомили «Крим. Реалії».
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