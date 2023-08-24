Уряд виділив понад 4 млрд гривень для Херсонщини

Кабінет Міністрів України виділив 4,6 млрд гривень на заходи щодо подолання наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

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За його словами, майже 32% із виділених коштів уже витрачено на фінансування робіт та виплату компенсацій постраждалим.

“Кабінет Міністрів виділив 1,3 млрд гривень на відновлення пошкодженого та зруйнованого житла у зоні російського теракту. Таким чином, люди у Миколаївській та Херсонській областях матимуть ресурси для ремонтів своїх будинків до зими”, – повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Шмигаль додав, що йде обробка заяв мешканців Херсонщини та Миколаївщини на компенсацію за втрачений урожай.. Наразі люди подали понад 340 заяв та погоджено виплати на 2,7 млн гривень.