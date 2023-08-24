Google присвятив дудл незламності українців – ФОТО

Компанія Google розробила дудл, присвячений незламності українців. 24 серпня 2023 року розробники представили дудл, що стилізований у синьо-жовтих кольорах та що містить українські символи незламності та стійкості як-то національні прапори та керамічний півник з Бородянки.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Українська правда.
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Компанія представила образ українців, які шанують традиції та створюють нове: люди одягнуті у схожі на традиційні костюми та сучасний дизайнерський одяг. Разом із дітьми, котами та собаками вони крокують уперед під звуки музики.
Ще один рисунок: надпис Google жовтим шрифтом зі стилізованою синьою ластівкою.
Хто створив новий дудл?
Авторкою дудлу стала художниця Поліна Дорошенко. Вона народилася у травні 1989 року у Києві, навчалася у Національній академії образотворчого мистецтва й архітектури.
Художниця співпрацює з багатьма компаніями. Її ілюстрації можна побачити на сторінках книжок “Видання Старого Лева”. Зокрема, вона є авторкою ілюстрацій до книги “Розповідь про Україну. Гімн слави та свободи” Олени Харченко і Майкла Семпсона.
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