Український інститут запустив платформу Insight UA для знайомства з українською культурою

До Дня Незалежності Український інститут запустив онлайн-платформу Insight UA — англомовний путівник українською культурою, особистостями та подіями, який охоплює різні культурні напрями.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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“Це культурна мандрівка Україною, в яку може вирушити кожен, як досвідчений професіонал, так і допитливий шукач, українець чи іноземець”, — повідомляють в організації.

Сайт пропонує різні формати дослідження української культури: через добірки українських фільмів, виставок, книжок; прослуховування плейлістів, онлайн-курсів чи перегляд статей.

Платформа Insight UA. Постер надано Українським інтитутом

“Insight UA виник як відповідь на величезний інтерес до української культури у світі. Все більший запит на розуміння України потребує нових ефективних інструментів. Insight UA дозволяє легко та із задоволенням дізнаватись про митців, інституції та проєкти в українській культурі: як фахівцям, так і зацікавленій аудиторії”, — розповідає Тетяна Філевська, креативна директорка Українського інституту.

Для поціновувачів музики є матеріали про джаз, класику, електро, реп та інші жанри. Можна дізнатися про найкращі фестивалі та концертні майданчики.

є матеріали про джаз, класику, електро, реп та інші жанри. Можна дізнатися про найкращі фестивалі та концертні майданчики. Для кіноманів є підбірки стрічок, матеріали про те, де навчитися мистецтва кіно в Україні та де дивитися українські стрічки.

є підбірки стрічок, матеріали про те, де навчитися мистецтва кіно в Україні та де дивитися українські стрічки. Читачі дізнаються про Харківську школу фотографії чи переглянуть відеоекплейнери про визначних особистостей, культурні та історичні події, зануряться у VR-проєкт “Рідний Крим”.

дізнаються про Харківську школу фотографії чи переглянуть відеоекплейнери про визначних особистостей, культурні та історичні події, зануряться у VR-проєкт “Рідний Крим”. У розділі “Війна Росії проти України” можна дізнатися більше про культурні та історичні пам’ятки України, зруйновані Росією: майдан Свободи у Харкові, Лисичанську гімназію, собор Петра Могили у Маріуполі. А також про митців, які просто зараз перебувають на фронті, зокрема про художника-постановника Дмитра Костюмицького, режисерку Олену Максьом, поетку Ярину Чорногуз, культурного менеджера Юрія Вовкогона.

Платформа Insight UA, 24 серпня 2023. Скриншот із сайту

До того ж Insight UA містить окремі статті про українських митців, кураторів, мистецькі простори, культурні інституції та ініціативи, тож буде корисним для іноземних партнерів, які прагнуть співпраці та хочуть дізнатися більше про культурних акторів України. Можна ознайомитися з книгами про українське мистецтво, дізнатися про жінок, які творили у 60-х роках, зануритися у культурні особливості й музику Криму.