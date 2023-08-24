Військові та артисти підтримали ініціативу з виїзної донації крові

23 серпня в багатопрофільному медичному центрі “Мірум” відбувся виїзний забір крові для військових та цивільних пацієнтів Київського міського центра крові. Виїзні донації змінюють наше уявлення про донорство крові та формують культуру донорства.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

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Ділитися кров‘ю – це повертати віру людей в одужування та реабілітацію.

З початком повномасштабної війни росії проти України потреба у донорській крові зросла на 60%. Але і до цього 2/3 пацієнтів, які потребують переливання, не отримували кров вчасно.

Кожна донація здатна врятувати 3 життя!

На виїзному заборі крові були присутні наші героїчні військові: Анатолій Мельниченко, Давид Юнг, Олександр Давидов та Роман Івченко (Фенікс), які запросили всіх підтримувати подібні ініціативі та поділилися своїми історіями та історіями побратимів, котрі потребували переливання крові після важких поранень.

Ініціативу підтримали й українські артисти — Mila Nitich та Vlad Darwin.

«В Україні дефіцит донорських матеріалів 70%, усіх груп крові. До здачі крові потрібно готуватися щонайменше 4 доби, тому усі термінові донації часто є неефективними. Я — за системний підхід. Закликаю усіх зареєструватися в одній з донорських систем і стати донором на регулярній основі» — зауважив співак та композитор Vlad Darwin.

Цього разу долучилася і співачка Mila Nitich, яка наголосила на важливості подібних заходів: «Друзі, я закликаю всіх доєднуватися, якщо вам дозволяє ваш стан здоров’я і є така можливість. Наші співвітчизники постійно потребують переливання крові: і героїчні військові, і цивільні — мами з діточками. Здавайте свою кров, щоб врятувати чиєсь життя!»

«Це вже наша друга ініціатива з залучення донорів крові. Цього разу — в партнерстві з БФ «РАЗОМ У МАЙБУТНЄ ЮА» та з Київським міським центром крові. Співробітники нашого Медичного Центру, як і я особисто, сьогодні також долучилися та здавали кров. Будемо і надалі робити такі виїзні забори крові, бо потреба в донорській крові постійно зростає. Вже є попередня домовленість на листопад» — розповів медичний директор клініки «Мірум» Андрій Масик.

Подія відбулася в MIRUM Clinic в партнерстві з БФ «Разом у майбутнє UA». Забор крові проводила виїзна бригада Київського міського центра крові.